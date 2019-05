LECCO – E’ tempo di festa per la parrocchia San Francesco di Lecco. Puntuale, torna il tradizionale appuntamento rivolto a tutta la comunità.

Il via venerdì 31 maggio: momenti di preghiera si alterneranno a momenti di festa e eventi sportivo. Come al solito non mancherà nemmeno la buona cucina: tutte le sere sarà possibile gustare la pizza cotta nel forno a legna, sfiziosissimi panini… e non molto altro.

La festa si concluderà domenica 9 giugno. Ecco il programma completo.