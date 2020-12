Lecco. Per l’Antivigilia si illumina la Cassin in Medale

LECCO – Un’Antivigilia di Natale atipica, senza le tipiche luci sui monti lecchesi. A causa del Covid infatti le fiaccolate sono state sospese ma c’è chi non ha voluto rinunciare alla tradizione allestendo anche per quest’anno con le luci la mitica via Cassin in Medale.

Le fiaccole si sono accese intorno alle 18, al calare del buio, regalando uno spettacolo a cui oramai tanti lecchesi sono affezionati. Un messaggio di speranza e l’augurio di Buon Natale, in attesa di poter tornare ad illuminare i monti il prossimo anno.