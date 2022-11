Presenti i rappresentanti di quasi 40 enti

Il sindaco Gattinoni: “Lecco primo comune in Lombardia ad avviare il percorso verso la nascita di una comunità sostenibile”

LECCO – Ha avuto luogo ieri pomeriggio, martedì 16 novembre, in sala consiliare il primo incontro per la costruzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Lecco alla presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, dell’assessore all’Ambiente Renata Zuffi, dell’assessore al Welfare Emanuele Manzoni e dell’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi. Presenti anche esperti di Fondazione Cariplo e, in collegamento, la dirigente di Regione Lombardia Elena Colombo. Al centro dell’iniziativa i ruoli e le funzioni previste nelle comunità energetiche.

Oltre 50 persone presenti, in rappresentanza di circa 40 enti tra imprese territoriali, scuole, associazioni di categoria e sindacali, realtà associative e del terzo settore, società impiantistiche e diversi stakeholders, tutti interessati a intraprendere questo percorso in risposta alla manifestazione di interesse regionale prorogata fino ad aprile 2023.

“Abbiamo avviato, primo Comune in Lombardia, il percorso di co-programmazione per la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile che persegua i tre obiettivi di sostenibilità: sociale, ambientale, economica – commenta il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni –. Il Comune di Lecco ha il fondamentale ruolo di promotore, favorendo la compresenza di soggetti pubblici e privati e l’introduzione di finalità sociali. La Comunità Energetica non è la risposta alla crisi energetica contingente, ma il modello da costruire nel medio periodo per un territorio in cui intrecciare la domanda e l’offerta di energia in un contesto di produzione e consumo da fonti rinnovabili”.

Il percorso prevede in questa prima fase l’analisi dei dati di fabbisogno e produzione potenziali per edifici pubblici e privati e, in contemporanea, l’avvio dei tavoli di rete. I prossimi incontri di co-programmazione avranno luogo martedì 22 novembre e martedì 29 novembre, dalle 17 alle 19, presso la sede della Camera di Commercio Como-Lecco.

I partner coinvolti nel progetto di costituzione di una CER a Lecco sono: la start up Ganema, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.