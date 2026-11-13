Lecco. Piano Casa, 130 alloggi sfitti da ristrutturare in 18 mesi: “Nessuno deve restare indietro”

Il subcommissario Alan Rizzi a Lecco per illustrare le prime misure del Piano Casa

Presentato il programma per riqualificare 85 appartamenti di proprietà Aler e 45 gestiti per conto del Comune. Attesi i finanziamenti nazionali per avviare gli interventi

LECCO – Centotrenta alloggi da recuperare in città, 740 nell’intero territorio di Bergamo, Lecco e Sondrio e un programma di interventi dal valore di oltre 18 milioni di euro. Sono i numeri presentati da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio nell’ambito del Piano Casa nazionale, al centro dell’incontro organizzato venerdì 13 novembre dal Comune di Lecco in sala consiliare, alla presenza del subcommissario straordinario Alan Rizzi, presidente anche di Aler Milano.

Un confronto che ha riunito istituzioni, amministrazioni locali, rappresentanti delle imprese, ordini professionali e realtà del terzo settore, chiamati a discutere delle opportunità offerte dal programma nazionale per rimettere sul mercato gli alloggi pubblici oggi inutilizzabili e ampliare l’offerta di abitazioni accessibili.

Nel dettaglio, all’incontro hanno preso parte il subcommissario al Piano Casa nazionale Alan Rizzi, il prefetto di Lecco, il sindaco Filippo Boscagli, il vicesindaco e assessore alle Politiche dell’abitare Carlo Piazza, il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli e il Prefetto di Lecco Paolo Ponta. Tra gli intervenuti anche Sabina Panzeri, sindaca di Costa Masnaga e presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, Virginio Brivio, presidente dell’impresa sociale Girasole, Lorenzo Guerra del Consorzio Consolida e Giulia Torregrossa, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti. Presenti inoltre rappresentanti della Fondazione Comunitaria del Lecchese, di Ance Lecco Sondrio, dell’Ordine degli Avvocati, degli ambiti territoriali e delle associazioni di categoria, insieme a esponenti del mondo imprenditoriale e del terzo settore

La novità più significativa per il capoluogo riguarda i 130 appartamenti inseriti da Aler nella programmazione degli interventi: 85 di proprietà dell’azienda e 45 gestiti per conto del Comune di Lecco. L’obiettivo dichiarato è procedere al recupero degli immobili nell’arco dei prossimi 18 mesi, subordinatamente all’attuazione del Piano e alla disponibilità delle risorse necessarie.

A illustrare il programma è stato il presidente di Aler Corrado Zambelli, che ha richiamato le dimensioni del problema abitativo e le difficoltà nel garantire continuità alle assegnazioni: “Il grosso problema non sono soltanto le assegnazioni, ma il turnover”, ha spiegato, ricordando che l’azienda gestisce circa 13 mila appartamenti nelle tre province e registra ogni anno tra 250 e 280 alloggi restituiti, per trasferimenti, decessi, decadenze o altre ragioni.

Una rotazione che rende necessario intervenire costantemente sul patrimonio per mantenerlo assegnabile. “Su Bergamo, Lecco e Sondrio abbiamo inserito nel Piano Casa 740 alloggi, per un totale di oltre 18 milioni di euro – ha annunciato Zambelli -. Su Lecco parliamo di 130 appartamenti, di cui 85 di proprietà Aler e 45 in gestione del Comune”.

L’ambizione è ridurre sensibilmente il numero delle abitazioni vuote per ragioni manutentive: “L’obiettivo è arrivare, nell’arco dei 18 mesi, a uno sfitto pari a zero e cercare di dare risposte alle esigenze abitative”, ha dichiarato il presidente. Si tratta, al momento, di un obiettivo programmatico e non di un risultato già acquisito. Le risorse definitive e l’effettiva realizzazione degli interventi dipenderanno dai successivi passaggi del Piano Casa.

A spiegare le prime indicazioni nazionali è stato Alan Rizzi, subcommissario straordinario per il Piano Casa, arrivato a Lecco per incontrare i soggetti che operano quotidianamente nel settore abitativo. Rizzi ha chiarito che la struttura commissariale, guidata da Felice Squitieri, sta raccogliendo le esigenze dei territori per definire gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. “Non sono venuto qui per fare una lezione. Sono venuto ad ascoltare le esigenze del territorio”, ha esordito.

Il primo passaggio riguarderà il recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica esistenti, con un avviso nazionale atteso a breve. “Stiamo parlando di oltre 900 milioni di euro che saranno messi a disposizione in Italia e che verranno distribuiti su base territoriale, quindi regionale”, ha spiegato. La ripartizione, secondo quanto illustrato dal subcommissario, sarà inizialmente provvisoria e terrà conto soprattutto della consistenza del patrimonio abitativo pubblico e delle necessità di recupero. Le risorse dovranno essere indirizzate dove la domanda di alloggi è maggiore, evitando di finanziare interventi che non rispondano alle effettive esigenze abitative. Uno degli aspetti centrali sarà la possibilità di ottenere contributi indicativi tra 20mila e 25 mila euro per appartamento da ristrutturare.

Rizzi ha inoltre spiegato che, nella programmazione prospettata, eventuali economie realizzate sui singoli interventi potranno essere utilizzate per recuperare altri immobili o affrontare ristrutturazioni più onerose. Un meccanismo pensato per aumentare il numero complessivo delle abitazioni da riportare in uso.

Un’altra indicazione operativa riguarda gli accordi quadro con le imprese, ritenuti fondamentali per accelerare l’esecuzione dei lavori una volta disponibili le risorse. “Le aziende devono avere gli operatori che faranno i lavori attraverso gli accordi quadro, perché questo è un acceleratore e il tempo non è infinito”, ha sottolineato Rizzi. Su questo fronte, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha già attivato una procedura di gara per il ripristino degli alloggi pubblici non assegnabili per carenze manutentive, anche di proprietà del Comune di Lecco. L’avviso è stato pubblicato nell’ottobre 2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 3 novembre.

La procedura consente di preparare gli strumenti necessari all’esecuzione degli interventi, ma non equivale all’assegnazione definitiva dei finanziamenti nazionali. Il subcommissario ha insistito anche sulla necessità di coordinare il lavoro di Aler, Comuni e ambiti territoriali, affinché il recupero degli immobili sia collegato alle graduatorie e alla domanda effettiva di abitazioni.

Il Piano Casa non si limiterà alle abitazioni popolari. Rizzi ha anticipato anche un secondo avviso, rivolto all’edilizia residenziale sociale, destinata in particolare a persone e famiglie che incontrano difficoltà sul mercato privato pur disponendo di un reddito. La misura dovrebbe essere avviata nel 2027, indicativamente a febbraio, con risorse superiori ai 200 milioni di euro. Importi e modalità di distribuzione restano ancora in fase di definizione. La distinzione è importante: da una parte il recupero degli alloggi pubblici destinati alle fasce economicamente più fragili, dall’altra gli interventi rivolti a lavoratori, giovani coppie e famiglie che non riescono a sostenere i prezzi delle abitazioni disponibili.

Tra le possibilità illustrate dal subcommissario figura anche il frazionamento di appartamenti di grandi dimensioni, quando tecnicamente possibile, per ottenere un numero maggiore di alloggi. Una soluzione che potrebbe contribuire ad adeguare il patrimonio esistente alle esigenze di nuclei familiari più piccoli, aumentando il numero delle assegnazioni.

L’incontro si inserisce in una settimana particolarmente intensa sul fronte delle politiche abitative lecchesi. Il vicesindaco e assessore alle Politiche dell’abitare Carlo Piazza ha ricordato la presentazione del progetto Habitare, l’imminente consegna di 13 appartamenti recuperati con Fondazione San Carlo e il nuovo intervento “Casa Belfiore”, approvato dalla Giunta il 12 novembre. Quest’ultimo prevede la candidatura a un finanziamento regionale di un progetto da 1.388.700 euro per ristrutturare 15 alloggi comunali ai civici 70 e 80 di via Belfiore, destinandoli ad affitti calmierati.

Si tratta di una misura distinta dal Piano Casa nazionale, anche se rivolta allo stesso problema: la difficoltà di trovare abitazioni economicamente accessibili. Piazza ha sottolineato che le politiche abitative devono rivolgersi tanto alle persone in condizioni di fragilità quanto a una fascia crescente di lavoratori che, pur avendo un’occupazione, non riescono a stabilirsi in città. È il caso, tra gli altri, di personale sanitario, operatori dei servizi pubblici e dipendenti delle realtà sociali, figure indispensabili per il funzionamento del territorio.

Il vicesindaco ha evidenziato anche la necessità di coinvolgere maggiormente i proprietari privati, perché gli interventi sul solo patrimonio pubblico non possono rispondere all’intera domanda di abitazioni. “L’obiettivo di oggi è avere un momento operativo di confronto, per raccontare le esperienze del nostro territorio e raccogliere indicazioni utili sul Piano Casa”, ha spiegato Piazza.

Recuperare gli immobili e coinvolgere i privati

A intervenire è stata anche Sabina Panzeri, sindaca di Costa Masnaga e presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, che ha richiamato le esperienze già sviluppate attraverso l’Agenzia per i servizi abitativi.

La sfida, ha spiegato, non riguarda esclusivamente la risposta alle situazioni di maggiore fragilità economica, ma anche quelle persone che, a causa dei requisiti di reddito, restano escluse dalle graduatorie dell’edilizia pubblica senza riuscire ad accedere al mercato privato. Da qui l’importanza del progetto Habitare, sostenuto dagli ambiti territoriali di Lecco e Bellano, e di una collaborazione capace di coinvolgere anche le abitazioni di proprietà privata.

La presidente ha inoltre richiamato il lavoro per l’avvio di un tavolo dedicato alle politiche della casa, con il Comune di Lecco nel ruolo di capofila, per raccogliere le esigenze dei diversi Comuni e individuare risposte adeguate ai singoli territori.

“La casa è ciò che rende possibile tutto il resto”

Sul valore sociale dell’abitare si è soffermato Virginio Brivio, presidente dell’impresa sociale Girasole, che ha chiesto di non limitare gli interventi alla sola ristrutturazione degli immobili. “La casa non è un bisogno tra gli altri, ma è ciò che rende possibile tutto il resto”, ha osservato.

Secondo Brivio, la disponibilità di un’abitazione stabile rappresenta una condizione essenziale per l’autonomia delle persone e può contribuire a prevenire situazioni che richiedono successivamente interventi dei servizi sociali. Il presidente ha proposto di accompagnare la ricognizione degli alloggi sfitti con un lavoro sul territorio, capace di individuare le priorità e le caratteristiche dei diversi contesti abitativi. Ha inoltre chiesto di valutare la possibilità di destinare una parte delle risorse anche alla gestione sociale degli immobili, attraverso attività di accompagnamento degli inquilini e costruzione di relazioni tra gli abitanti.

Un tema ripreso da Lorenzo Guerra, intervenuto per il Consorzio Consolida, che ha richiamato l’esperienza del terzo settore nel supportare persone con un reddito e un lavoro che, nonostante questo, incontrano difficoltà a trovare e mantenere una casa. “La prevenzione e la cura degli immobili passano attraverso la cura delle relazioni con le persone”, ha sottolineato.

Il Consorzio ha ribadito il ruolo che le cooperative possono svolgere sia nell’accompagnamento abitativo sia nella conservazione degli appartamenti nel tempo.

Proprietari privati, affitti brevi e personale dei servizi pubblici

Il confronto ha affrontato anche il problema delle abitazioni private che non vengono immesse sul mercato delle locazioni tradizionali, spesso per timori legati alla morosità o alla difficoltà di rientrare nella disponibilità dell’immobile. Tra le proposte emerse, quella di rafforzare gli strumenti di tutela dei proprietari per incentivare contratti di affitto stabili e ampliare l’offerta di alloggi.

Un’altra questione riguarda la possibilità di collegare maggiormente casa e lavoro, soprattutto per chi deve trasferirsi sul territorio per occupare un posto nei servizi essenziali. Un caso concreto è stato portato dal rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, che ha richiamato le difficoltà nel reperimento di personale per gli uffici giudiziari lecchesi. Secondo quanto riferito durante l’incontro, in occasione di una procedura concorsuale con sette posti destinati a Lecco, nessuno dei vincitori avrebbe scelto la sede cittadina. Da qui la richiesta di prevedere un’attenzione specifica alle esigenze abitative dei lavoratori della giustizia, della sanità e della scuola.

La vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Giulia Torregrossa, ha invece richiamato l’importanza della qualità degli spazi abitativi e della progettazione di luoghi capaci di favorire le relazioni, proponendo anche una riflessione sul recupero degli immobili oggi inutilizzati e presenti nei patrimoni degli istituti bancari. Dal settore delle costruzioni è arrivato inoltre l’invito a valutare con attenzione la sostenibilità economica degli interventi che prevedono il coinvolgimento di investitori privati, soprattutto nei territori provinciali, dove le condizioni di mercato sono differenti rispetto a quelle delle grandi città.

Il Piano Casa alla prova dei territori

Nelle conclusioni, Alan Rizzi ha ribadito l’importanza del confronto diretto con gli operatori locali, osservando come le esigenze abitative cambino sensibilmente da una provincia all’altra. Tra gli aspetti da approfondire ha indicato la possibilità di collegare maggiormente gli interventi edilizi ai percorsi di accompagnamento sociale, pur precisando che alcune soluzioni richiederanno un confronto con le Regioni e con le amministrazioni competenti. Sul tema del rapporto tra abitazione e occupazione, il subcommissario ha riconosciuto la rilevanza delle proposte emerse a Lecco.

“Casa e lavoro, per me, sono importanti”, ha affermato, richiamando la necessità di costruire risposte che tengano conto anche delle esigenze di chi si trasferisce per un impiego.

Infine, il sindaco Filippo Boscagli, intervenuto a conclusione dell’incontro, ha sottolineato la scelta dell’Amministrazione di affrontare le politiche abitative attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni di categoria e del terzo settore.

La giornata ha così messo sul tavolo due prospettive complementari: l’opportunità di recuperare una parte consistente degli alloggi pubblici sfitti attraverso il Piano Casa nazionale e la necessità di ampliare l’offerta di abitazioni accessibili coinvolgendo anche proprietari privati e realtà sociali.

Per Lecco, il dato più concreto resta quello dei 130 appartamenti inseriti nella programmazione Aler. Il prossimo passaggio decisivo sarà capire quante risorse arriveranno effettivamente dal programma nazionale e con quali tempi potranno partire i lavori.