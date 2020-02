Lecco. Pista di pattinaggio, più di 30mila presenze sul ghiaccio di piazza Garibaldi

Sfondata quota 31mila negli ultimi giorni di apertura

Aumento del 25-30% nelle festività e dell’8% negli altri periodi

LECCO – La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL chiude l’edizione 2019/2020 superando il record di presenze dell’edizione precedente. Dal 29 novembre 2019 al 10 febbraio 2020, 31mila persone hanno sfrecciato sul ghiaccio della struttura in piazza Garibaldi, registrando un aumento rispetto allo scorso anno del 25-30% nelle festività e dell’8% negli altri periodi.

“Un grande successo, quello riscosso dalla pista del ghiaccio, che sempre di più incontra il gradimento dei lecchesi – racconta Francesca Bonacina, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Lecco – non solo nelle festività natalizie, quest’anno particolarmente attrattive grazie ai tanti eventi organizzati, ma anche nei successivi periodi di gennaio e, in parte, febbraio, costituendo un’attrazione consolidatasi ormai tra le aspettative di cittadini, famiglie e scuole”.

Dal 29 novembre 2019 al 10 febbraio 2020, la struttura ha complessivamente registrato 31mila presenze, con una crescita (rispetto all’edizione 2018/2019) del 25-30% nelle festività e dell’8% negli altri periodi. “Il record di affluenza – aggiunge Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL – dimostra come il nostro lavoro sia stato apprezzato dai ragazzi e dalle famiglie di Lecco, in un clima di festa che ha visto grandi e piccini divertirsi in spensieratezza sul ghiaccio della nostra pista in piazza Garibaldi. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL quest’anno è stata ‘più grande che mai’: così recitava il nostro motto di quest’edizione, che ha riassunto al meglio l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini”.

Particolare successo è stato riscontrato anche dagli eventi collaterali, che hanno aggiunto un tocco di magia alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL: dal suggestivo show “Justly on Ice” che ha inaugurato la struttura alla Giornata dei Nonni, passando dalla Befana che sfreccia sul ghiaccio e dalla tradizione, con i pomm di San Nicolò e i panettoncini di Babbo Natale regalati ai visitatori.