Lecco. Plinio Agostoni, Vico Valassi e Andrea Invernizzi i Benemeriti 2025

La decisione è stata presa nella serata di lunedì durante la Conferenza dei Capigruppo a Palazzo Bovara

LECCO – Si è conclusa da poco la riunione della Conferenza dei Capigruppo del Comune di Lecco, convocata per discutere le candidature alle Civiche Benemerenze 2025. L’incontro, presieduto dal sindaco Mauro Gattinoni e dal presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello, ha visto la partecipazione dei Vicepresidenti e dei Capigruppo consiliari.

Nel corso della seduta, dopo l’esame delle proposte pervenute e una valutazione condivisa tra i membri della Commissione, sono stati individuati i cittadini ritenuti meritevoli del riconoscimento. La Civica Benemerenza 2025 sarà conferita all’imprenditore Vico Valassi e due benemerenze alla memoria, all’imprenditore Plinio Agostoni (venuto a mancare nel marzo scorso) e all’atleta Andrea Invernizzi che il 9 maggio del 1971 fissò il record italiano di corsa in pista nella 24 ore di gran fondo, coprendo la distanza di 203 km e 373 metri, venuto poi a mancare nel 1991 all’età di 56 anni.

Le motivazioni che hanno guidato la scelta saranno rese note in occasione della cerimonia ufficiale di consegna in occasionde dei festeggiamenti per il patrono San Nicolò, come previsto dal regolamento comunale. Con questa decisione, l’amministrazione lecchese rinnova una tradizione di riconoscimento a chi, con il proprio impegno civile, sociale o professionale, ha contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio della comunità.

La seduta della Conferenza si è svolta nella giornata odierna a Palazzo Bovara, sede del Municipio di Lecco.