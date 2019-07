Lecco. Polizia Locale, il nuovo comandante in servizio da settembre

Monica Porta, nuovo comandante della Polizia Locale di Lecco, prenderà servizio da settembre

LECCO – Prenderà servizio nel mese di settembre Monica Porta, nuovo comandante della Polizia Locale di Lecco. A farlo sapere l’assessore e vicesindaco Francesca Bonacina su richiesta, durante le domande di attualità, del capogruppo della Lega Cinzia Bettega.

“La comunicazione relativa alla nomina del nuovo comandante è arrivata a maggio, ma quando inizierà, effettivamente?” la domanda diretta di Bettega. “Il comandante Porta comincerà a lavorare a Lecco dal prossimo settembre – ha annunciato Bonacina – nel frattempo ha già iniziato a venire in amministrazione alcuni giorni a settimana per prendere visione delle materie di cui si dovrà occupare in città, che riguardano non solo la Polizia Locale ma anche il coordinamento di Protezione Civile e la viabilità”.