Lecco premia i suoi “Talenti in volo”: “La città ha bisogno del vostro cuore e della vostra mente”

Premiati gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città

Continua a crescere il progetto promosso da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco

LECCO – Un auditorium della Camera di Commercio gremito ha fatto da cornice, oggi pomeriggio, alla cerimonia di premiazione del progetto “Talenti in volo” proposto da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco. L’iniziativa era nata per dare risalto pubblico ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco e, anche questa volta, l’obiettivo è stato centrato.

A ricevere un riconoscimento sono stati 46 alunni e 17 classi, segnalati direttamente dagli istituti comprensivi e dalle scuole della città: a cui sono stati consegnati dei voucher da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco che hanno aderito al progetto (Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo.) per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri.

L’evento è coinciso anche con la prima uscita pubblica del nuovo sindaco di Lecco Filippo Boscagli: “Sono molto felice di questo invito perché mi viene consentito di fare il mio primo intervento pubblico da sindaco davanti ai nostri bambini e ai nostri ragazzi – ha detto -. Il tema dell’educazione sarà la grande sfida dei prossimi anni e poter essere qui a premiare ragazzi che hanno messo il cuore in azioni meritevoli e il proprio talento nello studio è davvero un onore. Posso dire che, come amministrazione, daremo tutto il sostegno possibile a chiunque voglia investire sull’educazione dei nostri ragazzi”.

Alla serata hanno partecipato anche il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati e il past president Antonio Peccati. “Sono contento perché alla conclusione dei miei 5 anni da presidente vedo una sala estremamente piena – ha detto Peccati -. Sono molto felice perché avevamo cominciato in sordina e adesso vedo tutti questi ragazzi che sono il futuro della nostra città mettendoci cuore e mente. Insegnati e famiglie devono aiutarli in questo cammino di crescita non facile, Lecco ha bisogno sempre di più di persone che hanno voglia, testa e cuore“.

“Grazie ad Antonio Peccati e al Comune di Lecco per questo importante progetto – gli ha fatto eco il presidente di Confcommercio Lecco Dadati -. Il luogo in cui ci troviamo, la Camera di Commercio, non è solo la Casa dell’Economia ma è anche il luogo del futuro in cui giovani, famiglie, aziende vanno a costruire ciò che nascerà”.

“Talenti in volo è una bellissima metafora che dice dante cose: è segno di libertà, di crescita, di un futuro che piano piano viene costruito – ha detto Raffaele Cesana dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco che ha portato i saluti del Provveditore Adamo Castelnuovo -. Continuate su questa strada perché il talento non è una ‘grazia ricevuta’ ma va costruito piano piano esattamente come avete fatto sino ad oggi. Questo premio vi investe anche di una piccola responsabilità: continuare a utilizzare testa e cuore affinché possiate avere tantissime soddisfazioni”.

Dopo i discorsi ufficiali la serata ha lasciato spazio alle premiazioni con i protagonisti che, uno ad uno, sono saliti sul palco per un applauso più che meritato. Durante la cerimonia è stata offerta anche una bellissima esibizione di danza da parte di Anna Viganò e Giada Badoni della scuola Ticozzi.

Il percorso di “Talenti in volo” continuerà poi in autunno con un momento formativo per i docenti e nel mese di dicembre con la premiazione, organizzata dal Comune di Lecco in sala consiliare, delle eccellenze scolastiche relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Tutti i premiati

Istituto Maria Ausiliatrice: Gruppo ImaInCanto

Collegio Volta: Chitra Ranieri; Youjia Wang; Isabella Manzoni; Elena Mauri

Collegio Volta: Volt’Ensemble (Simone Pocceschi, Daniele Pozzi, Benedetta Semeraro, Pietro Covini, Emma Rodigari, Adele Cazzaniga, Silvia Biffi, Gioele Marrazzo, Ginevra Filippi, Michele Gandini

Comprensivo Lecco 3

Stoppani: Gloria Achille, Tommaso Frigerio, Matteo Zucchi; Anna Messina; Nina Costantina Pais; Leonardo Sattin; Sofia Gattinoni; Caterina Rosazza Montanez

Stoppani: classe 2^ D

Pellico: classe 5^

Battisti-Oberdan-Sauro-Pellico: progetto Coronauti 2.0 (Battisti: Antonio Marcianò, Mario Giofrè, Lucia Sesana, Giulio Fumagalli, Greta Napolitano, Cecilia Ratti, Stefania Covali, Matteo Saccà, Alice Fumagalli, Ludovica Salvalaggio, Greta Olivieri, Ginevra Vito, Viola Messina, Valentina Riva, Isabel Piasentin, Giulia Quaranta, Andrea Fausta Calzolari, Sofia Brigatti, Edoardo Amoroso, Anita Mazzarisi, Costanza Anghileri, Cecilia Airoldi, Carola Villa, Agnese Rusconi, Jole Comini Rovinolo, Anna Frigerio; Oberdan: Davide Malugani, Costanza Magni, Maria Anna Curioni, Bianca Valsecchi, Giada Roberta Gambula, Olivia Gasperini, Pietro De Rossi, Angelica Burini; Sauro: Agata Alini; Pellico: Sofia De Battista, Camilla Redaelli).

Comprensivo Lecco 2

Carducci: Elhaga Aisle Ibrahim Abdelsalam Hassan; Juan David Alvarez Angulo; Giulia Colnago

Diaz: classe 5^ B

Ticozzi: Awa Hotte; Pietro Fadigatti; Lorenzo Bisaglia; Letizia Scola; Anna Viganò; Giada Badoni

Comprensivo Lecco 1

Toti: Idrizi Martin

De Amicis: Maria Olimpia Locatelli Agata, Alice Gatti, Miriam Opoku Adepa, Abdul Tura, Alessia Nikolla, Rokhaya Gueye, Diodio Cissokho; Noemi Ukaj, Rawen Mechi, Khalil Liam Weiler, Enoh Patrautanu, Abyel Patrautanu, Richmond Imariawen, Yiyi Hu, Valeria Snegurmadan, Caterina Laurianti Del Barba, Maria Ilaria Todaro, Natalia Zicchinella, Yosua Patrautanu

Tarelli: Classe prima; CRA Consiglio dei rappresentanti degli alunni; Classe Terza (Leonardo, Sebastiano, Sara, Mattia, Amelie, Maylin); Classe Quarta (Azzurra, Anna, Elisabetta, Nadia, Vittoria, Emma, Nicola, Tommaso, Alfonso, Martino, Platon, Mattia)

Tommaso Grossi: Achille Bolis; Ginevra Cifariello, Yasmin Di Guida, Edoardo Invernizzi, Edoardo Martelli, Lorenzo Panzeri, Lorenzo Scicchitano, Maria Rosaria Tanzillo; Miriam Foffa, Virginia Pozzi; Mohamed Ahiableame, Giulia Alippi, Matteo Bergamini, Diego Bonacina, Massimo Bonaiti, Valentina Buffoni, Lucia Calvetti, Cecilia Chiappa, Dounia El Assaoui, Samba Gueye, Gabriele Laurianti, Bianca Morleo, Carlotta Panzeri, Andrea Sala, Giulia Scaccabarozzi, Erinela Ukiq, Marco Valsecchi; Squadra di scacchi (Maya Bonacina, Ester Marrone, Marto Morrone, Caterina Volapo, Rachele Spreafico, Federico Crippa, Kevin Dido, Samuele Foffa, Gregorio Gavina, Pierpaolo Gavina, Gregorio Puccio)

Nava: Mariano Mastragostino; Alessandro Trotti