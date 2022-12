Lecco premia quattro studenti: “Continuate a coltivate il vostro talento”

Borse di studio a Elena Cattaneo, Alice Gritti, Filippo Crippa e Federico Toneatti

Licenza media con il voto di 10 e Lode: “Siete un esempio perché nonostante il Covid non avete perso le motivazioni”

LECCO – Elena Cattaneo, Alice Gritti e Filippo Crippa (istituto comprensivo 1) e Federico Toneatti (istituto comprensivo 3) sono i nomi dei quattro studenti di Lecco che si sono distinti conseguendo la votazione di 10 e lode agli esami della scuola secondaria di I grado.

Nel pomeriggio di oggi, 12 dicembre, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’istruzione Emanuele Torri hanno consegnato le borse di studio nel corso di una cerimonia semplice ma molto sentita. Alla premiazione hanno partecipato anche Vincenzo Petrucci (collaboratore del dirigente dell’istituto comprensivo Lecco 1 Vittorio Ruberto) e Massimiliano Craia (ex dirigente dell’istituto comprensivo Lecco 3), oltre al provveditore Adamo Castelnuovo.

“La nostra amministrazione vuole sostenere i giovani e i ragazzi e vuole sostenere il talento in qualsiasi forma si manifesti” ha detto il sindaco Gattinoni. “Si tratta di un momento molto importante perché questi quattro ragazzi sono un esempio per tanti giovani – ha proseguito l’assessore Torri -. Hanno raggiunto un risultato notevole in un periodo dove è successo quel che è successo. Molti studenti durante il Covid hanno perso le motivazioni, ma la vostra storia dice che, nonostante tutto, siete riusciti con passione e caparbietà a raggiungere un risultato importante. Coltivate il vostro talento e mettetelo a disposizione della comunità”.

Il Provveditore Castelnuovo si è detto felice di condividere questo momento: “Questo riconoscimento è frutto dei sacrifici che avete fatto in un momento dove orientarsi era difficile. Se siete qui è grazie al vostro lavoro, alla passione, alla determinazione e rappresentate il volto di tanti altri vostri compagni che, come voi, sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. Una parola anche per i vostri insegnanti e le vostre famiglie che vi hanno sostenuto”.

La cerimonia, dove erano presenti anche alcuni insegnanti oltre ai famigliari, si è conclusa con la consegna degli attestati, a tutti l’augurio di un futuro brillante.