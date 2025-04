Lecco. Premiati i partecipanti alla campagna “Home to Work”

L’iniziativa mira a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e del trasporto pubblico

LECCO – Nella sala consiliare del Comune di Lecco si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi e degli incentivi messi a disposizione dalle aziende private e dai partner della campagna di tracciamento Home to Work. L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’Assessorato alla Mobilità, mira a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e del trasporto pubblico, promuovendo alternative concrete all’impiego dell’auto privata.

La campagna, su base volontaria e avviata lo scorso ottobre, è stata ideata per monitorare i percorsi casa-lavoro dei dipendenti comunali che hanno scelto di partecipare, attraverso l’app Play&Go, sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento. La stessa applicazione è già stata utilizzata con successo dagli studenti delle scuole superiori di Lecco nella High School Challenge e, dal Polo lecchese del Politecnico di Milano, per la Students Mobility Challenge.

Dal 7 ottobre al 31 marzo, i dipendenti iscritti alla campagna hanno percorso complessivamente 1.675 km a piedi, 1.084 km in bicicletta, 870 km in autobus e 876 km in car pooling. Il treno si conferma il mezzo più utilizzato, con ben 20.859 km percorsi.

“Questi risultati, che testimoniano un risparmio stimato di 4.793 kg di CO2, a conferma di un impatto ambientale positivo della campagna, sono ora in fase di studio nuove strategie volte al miglioramento degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e all’estensione del progetto alle aziende, a partire da Lario Reti Holding Spa, già coinvolta. L’obiettivo finale e ambizioso è quello di coinvolgere tutti i cittadini di Lecco” spiega l’assessore alla mobilità del Comune di Lecco.

Hanno sostenuto la campagna, fornendo gratuitamente gli incentivi distribuiti ai dipendenti: Acinque Innovazione Srl, Legambiente Lecco, E-Vai Srl, Calcio Lecco 1912 Srl, Publitrust Srl, Linee Lecco Spa, Fiab Leccociclabile, Anna Paola Schiesaro, Pasticceria Trinacria Lecco, Ecoverso e Sport Hub Lecco. Maggiori informazioni sulle campagne di mobilità sono disponibili al seguente link: https://playngo.it/campagne-di-mobilita/