La manifestazione si terrà il prossimo sabato 19 giugno

Coinvolti diversi gruppi e associazioni del lecchese

LECCO – “Questo pride s’ha da fare per…”. Ecco il motto del Lecco Pride 2021 che questa mattina, sabato, è stato presentato presso il Circolo Cooperativo Libero Pensiero.

A spiegare il manifesto e il programma della manifestazione che, per la prima volta in presenza, si terrà il prossimo sabato 19 giugno sono stati la presidente dell’associazione Renzo e Lucio Lgbt+, Dalila Maniàci, la vicepresidente Chiara Stefanoni e Federico Cazzaniga, segretario della Consulta provinciale degli studenti Lecco.

“Lecco avrà il suo primo pride in presenza – ha sottolineato Dalila Maniàci -. Questa manifestazione è solo la punta dell’iceberg di un percorso che abbiamo tracciato insieme sul territorio. È l’ultimo di una serie di eventi che mira a sensibilizzare e a rendere Lecco una città più accogliente. Ringraziamo quindi le amministrazioni e coloro che ci sostengono”.

Il programma

La giornata si articolerà in una biciclettata che alle 16 partirà da 6 diversi punti della città per darsi appuntamento in piazza Stoppani. I vari gruppi, che indosseranno abiti e decorazioni dei sei colori della bandiera arcobaleno, sfileranno poi insieme fino a piazza Garibaldi. Qui dalle 17 alle 19, saliranno sul palco diversi esponenti di realtà vicine all’associazione e alla comunità Lgbt+.

La manifestazione si concluderà alle 21 presso l’Orsa Maggiore dove si esibirà la drag queen La Wanda Gastrica.

Come assicurato dagli organizzatori, gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid e un traduttore renderà disponibili i contenuti anche al pubblico non udente.

Il manifesto

Nella mattinata i promotori hanno illustrato anche il documento che raccoglie i principi ispiratori e gli obiettivi su cui si fonda la manifestazione.

“Questo testo è l’anima del Pride – ha spiegato Chiara Stefanoni – e diversi gruppi e associazioni hanno partecipato alla stesura del manifesto in un’ottica di continua relazione con il territorio. Quindi, per tutti i motivi che abbiamo elencato il 19 giugno scenderemo in piazza”.

Il pride “s’ha da fare”, si legge, per sostenere i diritti; in favore dei diritti delle persone trans e intersex; per sostenere tutti i modelli di famiglia e ogni persona, ovunque si trovi e da ovunque venga; per un lavoro più inclusivo. E ancora per una scuola libera che valorizzi le differenze; per combattere la discriminazione di genere; per la sostenibilità e la giustizia ambientale.

Il rapporto con le scuole

Il Lecco Pride 2021 sarà anche l’occasione per ribadire l’importanza di promuovere progetti di inclusione e di sensibilizzazione alle tematiche di genere nelle scuole.

“Il nostro obiettivo è formare cittadini pensanti senza pregiudizi e informati – ha sottolineato Federico Cazzaniga, segretario della Consulta provinciale degli studenti Lecco -. Sappiamo che nelle scuole sono presenti episodi di bullismo e per questo abbiamo chiesto proprio la collaborazione degli istituti per parlare di queste tematiche sia dalla parte delle cattedre sia tra studenti. Vogliamo questo per creare un clima sereno”.

Il video

Al termine dell’incontro, è stato mostrato il video realizzato in occasione del Pride Lecco 2021 con la collaborazione della compagnia teatrale i Numero Zero sulle note di “This is me”.

Il contenuto è disponibile sui canali social del Pride Lecco 2021.