Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in alcune scuole cittadine per salutare gli studenti

Consegnate le prime copie de ‘La mia Agenda’, diario realizzato dal Comune con gli Istituti Comprensivi per i ragazzi delle elementari e delle medie

LECCO – Un saluto in classe con l’augurio di un buon anno scolastico a studenti e docenti. Questa mattina, lunedì, giorno della ripresa delle lezioni, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni è stato in alcune scuole della città insieme all’assessore all’Istruzione Alessandra Durante: “Il saluto del sindaco è l’augurio di tutta la comunità – ha detto Gattinoni – e il primo giorno di scuola è sempre una grande emozione. Grazie a tutti per la meravigliosa accoglienza”.

Durante il ‘tour’ sono state consegnate agli studenti le prime copie dell’agenda realizzata dal Comune di Lecco in collaborazione ai tre Istituti Comprensivi della città: “Un’agenda per tenere il tempo, per conoscere la nostra città e per avvicinarvi allo sport, perché lo sport è una grande palestra di vita – ha detto Gattinoni, che ha ringraziato gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, Linee Lecco e il Csi – un piccolo gesto che mette al centro i valori dello sport, che permetterà di conoscere meglio Lecco e che vuole venire incontro alle famiglie in questo momento di generale aumento dei costi”.



“Grazie a tutti per le meravigliose accoglienze di questa mattina – ha concluso il sindaco – a tutti i bambini e i ragazzi, alle famiglie, ai maestri e ai professori, al personale scolastico: buon nuovo anno scolastico!”.