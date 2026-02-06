Lecco–Pro Vercelli, domenica modifiche a sosta e viabilità

Provvedimenti in vigore domenica 8 febbraio dalle 10.30 alle 18.30

Misure temporanee per l’incontro calcistico in programma alle 14.30

LECCO – In occasione dell’incontro calcistico Lecco – Pro Vercelli, in programma domenica 8 febbraio allo stadio Rigamonti-Ceppi, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle vie adiacenti all’impianto sportivo.

Per garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Ugo Merlini) e via Mattei.

Le limitazioni saranno in vigore dalle 10.30 alle 18.30. L’incontro calcistico avrà inizio alle 14.30.