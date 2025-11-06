Lecco, Progetto Legalità. In Sala Don Ticozzi un confronto sullo stato della democrazia occidentale

Esperti e magistrati a confronto sullo stato della democrazia occidentale, con un dibattito aperto su Europa e Stati Uniti

Appuntamento a venerdì 14 novembre alle 21

LECCO – Il tema centrale del nuovo incontro del “Progetto Legalità 2025”, previsto per il 14 novembre, sarà il confronto sullo “stato di salute” della democrazia occidentale. L’iniziativa è promossa congiuntamente dall’Associazione BANG, dalla Sottosezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e dalla Nazionale Italiana Magistrati (NIM).

Dopo il successo del primo appuntamento del 1° luglio, le Associazioni promotrici invitano la cittadinanza a una nuova riflessione collettiva sull’attuale sistema democratico in Europa e negli Stati Uniti, in un contesto storico segnato da rapidi cambiamenti e con uno sguardo rivolto al futuro.

L’evento si terrà a Lecco, presso la Sala Don Ticozzi in Via Giuseppe Ongania 4, e offrirà l’opportunità di ascoltare ospiti di rilievo quali il Dott. Giancarlo Caselli, il Prof. Roberto Bin, la Dott.ssa Mariarosaria Guglielmi e la Prof.ssa Elisabetta Grande. A completare il programma, in qualità di presentatori e moderatori, il Dott. Piero Calabrò e l’Avv. Roberto Romagnano, rispettivamente presidenti della Nazionale Italiana Magistrati e dell’Associazione Bang.

Gli ospiti della serata, grazie ai loro diversi percorsi professionali, esperienze e attività, rappresentano voci autorevoli sul tema e sapranno senza dubbio stimolare un vivace dibattito con il pubblico.

Tra gli ospiti della serata ci saranno Giancarlo Caselli, già Procuratore Capo a Palermo e Torino, che ha condotto importanti indagini contro la mafia e il terrorismo in Italia, anche durante il periodo delle Brigate Rosse, collaborando strettamente con il Nucleo Speciale Antiterrorismo diretto dal generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, e Roberto Bin, già professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Ferrara, con una lunga carriera accademica e istituzionale che comprende la partecipazione a comitati scientifici per riviste, la direzione dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Ferrara e il ruolo di membro del Comitato scientifico del Dottorato in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali.

Sarà inoltre presente Mariarosaria Guglielmi, magistrato e Presidente del MEDEL (Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés), nonché Segretaria all’interno di Magistratura Democratica, che promuove una visione internazionale della giustizia come bene comune, impegnandosi per un’Europa garante delle autonomie e delle libertà dei cittadini, e Elisabetta Grande, professoressa di diritto comparato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, da diversi anni impegnata nello studio della diffusione del sistema giudiziario statunitense, con particolare attenzione al diritto penale sostanziale, sanzionatorio e processuale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Associazione “Avviso Pubblico – Enti e Regioni contro mafie e corruzione” e dell’Ordine degli Avvocati di Lecco. Oltre agli enti organizzatori, l’iniziativa è supportata in qualità di media partner da Merateonline, Casateonline e Leccoonline.

Maggiori informazioni: http://www.progettolegalita.com, associazionebang@gmail.com sottosezioneanmlecco@gmail.com.

L’evento è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.