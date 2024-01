Lecco, proseguono gli eventi al Planetario, il calendario

Ospiti e conferenze di notevole interesse

LECCO – Sulla scia degli ultimi eventi che hanno riscosso notevole riscontro con diversi sold out, nonché del servizio andato in onda su Rai 1 a chiusura delle festività, la seconda metà del mese di gennaio al Planetario di Lecco consolida l’importante proposta con ospiti e conferenze di notevole interesse, oltre a iniziative speciali e il ritorno del sempre più apprezzato Corso di Astronomia.

Venerdì 19 vedrà finalmente l’atteso ritorno di uno dei più accreditati cacciatori di bufale a livello internazionale, Paolo Attivissimo. Parlerà degli inganni di cui è spesso preda la nostra mente quando ricostruisce ed evoca fatti, con particolare riferimento agli avvistamenti Ufo e alle dichiarazioni sulle pseudoscienze. Esperimenti affascinanti mostrano quanto siano ingannevoli le nostre percezioni, così da permetterci di conoscere meglio la nostra mente e diventare osservatori più precisi, imparziali e razionali. I posti disponibili sono già in esaurimento.

Domenica 21 alle ore 16 spettacolo con l’appuntamento speciale in cupola intitolato “Vibrazioni e respiri dell’universo”: un’occasione unica in cui sotto il cielo stellato incontreremo in un momento di ricerca e consapevolezza la suggestione delle campane tibetane, del cosmo e del nostro respiro in collaborazione con Sara Ravagnan e Odaka Yoga Lecco.

Davide Donato, ricercatore lecchese e in passato direttore scientifico del Planetario, racconterà invece venerdì 26 gennaio alle 21, grazie alla sua importante e appassionante esperienza personale, che cosa significa lavorare alla Nasa, un’esperienza che ha davvero i contorni del sogno riservato a pochissimi.

Il 27 alle 15 e alle 16.30 Gruby il maialino spaziale accompagnerà i bambini in un viaggio nel sistema solare (consigliato tra i 4 e i 7 anni). Domenica 28 alle ore 16 si svolgerà la tradizionale proiezione in cupola sul cielo del mese.

Lunedì 29 inizierà la nuova e appassionante edizione del Corso di Astronomia base in sette serate (più una di osservazione) per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’astronomia. Loris Lazzati accompagnerà i partecipanti in un meraviglioso viaggio partendo dalla scoperta del nostro sistema solare e passando tra le meraviglie della Via Lattea, sino al cuore dei buchi neri e ai confini del cosmo.

Per tutte queste iniziative è necessario prenotarsi dal sito www.deepspace.it, dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni, nonché i costi.