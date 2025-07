Lecco protagonista nel rilancio dei parchi: 540mila euro per la tutela dell’ambiente

I parchi della provincia di Lecco riceveranno un contributo di 135.313,34 euro ciascuno

“Garantire infrastrutture efficienti e sostenere chi ogni giorno si prende cura del territorio con dedizione e responsabilità”

LECCO – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, due importanti delibere finalizzate al rafforzamento del sistema delle aree protette lombarde. Il pacchetto complessivo supera i 5,5 milioni di euro, stanziati per investimenti infrastrutturali e per misure di indennizzo a favore di agricoltori e allevatori.

Il cuore dell’operazione è rappresentato da un investimento di 4,9 milioni di euro, previsti nel triennio 2025–2027 nell’ambito del ‘Piano Lombardia’. Di questi, una quota significativa delle risorse è stata attribuita ai parchi della provincia di Lecco, che riceveranno un contributo di 135.313,34 euro ciascuno, per un totale di oltre 540.000 euro per progetti da realizzare all’interno delle aree protette.

I parchi della provincia di Lecco coinvolti nel piano di finanziamento sono il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Regionale del Monte Barro, il Parco Regionale della Grigna Settentrionale e il Parco Adda Nord, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio lecchese. A questa misura si affianca un fondo da 580.000 euro, destinato a sostenere agricoltori e allevatori che hanno subito danni a causa della moria della fauna selvatica nel biennio 2023-2024 all’interno delle aree naturali protette. Un provvedimento che rappresenta un segnale di attenzione reale verso le esigenze di chi vive e lavora quotidianamente nei territori rurali e montani della nostra regione.

“Con questo piano – dichiara il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – rafforziamo il ruolo dei parchi come presìdi fondamentali per la tutela della biodiversità, la qualità della vita e il turismo sostenibile. Interveniamo con risorse mirate per garantire infrastrutture efficienti, ma anche per sostenere concretamente chi ogni giorno si prende cura del territorio con dedizione e senso di responsabilità. Un ringraziamento all’Assessore Regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, al Vicepresidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Michael Bonazzola ed ai Presidenti dei Parchi lecchesi Giorgio Monti (Adda Nord), Davide Facondini (Monte Barro), Fabio Canepari (Grigna Settentrionale) e Giovanni Zardoni (Montevecchia e Curone). Se il buongiorno si vede dal mattino, queste nuove gestioni dei parchi sul nostro territorio faranno grandi cose”.

Gli interventi potranno riguardare la riqualificazione di immobili e impianti, l’ammodernamento di mezzi e attrezzature tecnico-scientifiche, nonché l’acquisizione di nuove superfici a valore ambientale. Le risorse saranno utilizzate per migliorare strutture e servizi all’interno dei parchi regionali e delle riserve naturali, con interventi mirati alla manutenzione straordinaria dei sentieri, al rinnovamento dei centri visita e all’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. Si tratta di un’azione concreta volta a rendere le aree verdi più accessibili, fruibili e attrattive per cittadini, famiglie e visitatori.

“Le risorse assegnate ai parchi del nostro territorio rappresentano un segnale concreto di attenzione da parte di Regione Lombardia. – ha commentato il Consigliere Provinciale con delega ai Parchi, Alessandro Negri – Ancora una volta, la Regione dimostra sensibilità verso le esigenze delle nostre comunità e un impegno reale nella tutela del patrimonio ambientale lecchese. Questi fondi permetteranno una gestione più efficace delle aree protette, coprendo gli oneri necessari e garantendo gli indennizzi spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni. Un sostegno che valorizza il ruolo fondamentale delle aree verdi nella difesa e nella promozione del nostro territorio”.

“Si tratta di un contributo importante – dichiara Luca Liberi, membro del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord – che ci consentirà di intervenire in modo concreto per migliorare la fruibilità e la conservazione ambientale di un’area strategica del nostro territorio. Ringraziamo Regione Lombardia per l’attenzione dimostrata e confermiamo il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile del Parco, a beneficio dei cittadini e dell’ambiente”.

“Accogliamo con grande soddisfazione il contributo stanziato da Regione Lombardia, – ha commentato Gianluca Bezzi, membro del Consiglio di Gestione del Parco Monte Barro – che rappresenta un importante riconoscimento del valore delle nostre aree protette. Le risorse assegnate al Parco Monte Barro ci permetteranno di investire in progetti concreti per la tutela dell’ambiente e per la valorizzazione del territorio, a beneficio di tutti”.

“Questo contributo rappresenta senza dubbio un’opportunità preziosa, che ci impegneremo a valorizzare nel migliore dei modi. Un sentito ringraziamento a Regione Lombardia per il sostegno ricevuto”, ha dichiarato Paolo Belletti, membro del Consiglio di Gestione del Parco Montevecchia e della Valle del Curone.