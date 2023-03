Lecco. Protezione civile, Badoni e Comune insieme per la prevenzione

6 giornate dedicate alla formazione degli studenti

“Oltre ad avvicinarsi alla Protezione civile, i ragazzi apprenderanno azioni e comportamenti di vitale importanza in caso di eventi, emergenze e calamità”

LECCO – Partito questa settimana il ciclo di incontri in collaborazione tra Protezione Civile di Lecco, Istituto Badoni e Comune di Lecco funzionale a diffondere la cultura della protezione civile e sensibilizzare alle azioni di prevenzione e autoprotezione nelle scuole lecchesi. Dopo il positivo riscontro avuto lo scorso anno scolastico 2021/22, con il percorso attivato in via sperimentale, si è deciso di riproporre l’iniziativa alle classi del biennio dell’Istituto Badoni, facente parte di un più ampio progetto di rete dei Centri di promozione di protezione civile.

Nel corso della prima giornata di formazione teorica e pratica gli studenti si sono cimentati nella preparazione di sacchi di sabbia e nella conseguente realizzazione di arginature di emergenza, hanno appreso le modalità di contenimento dei fontanazzi, di utilizzo delle elettropompe e di installazione di una prima area di accoglienza, tramite gazebo, oltre che di idonea illuminazione della medesima. In programma ulteriori cinque giornate: martedì 7, 14, 21, 28 marzo e 4 aprile. Nei mesi a seguire nuovi momenti di formazione e informazione coinvolgeranno altri istituti di istruzione superiore di Lecco.

“I ragazzi, attraverso questo progetto di rete realizzato con il Centro di promozione di protezione civile, hanno modo non solo di avvicinarsi alla protezione civile, ma anche di apprendere azioni e comportamenti di vitale importanza in caso di eventi, emergenze e calamità – spiega l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza -. Un grazie al gruppo volontari e al servizio comunale di protezione civile, coordinato da Monica Cameroni, agli studenti e ai loro insegnanti, che hanno creduto in questo progetto che consente di acquisire competenze trasversali fondamentali”.