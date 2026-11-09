Lecco punta sulla Longevity Economy: 120mila euro per il Masterplan con il Politecnico

La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano

Il progetto avrà un valore complessivo di 133mila euro e servirà a definire le strategie di sviluppo urbano ed economico della città per il periodo 2027-2030

LECCO – Un Masterplan per delineare il futuro di Lecco, mettendo al centro la cosiddetta Longevity Economy, ovvero l’economia della longevità, come nuova leva di sviluppo e attrattività del territorio. La Giunta comunale ha approvato, nella seduta del 5 novembre, lo schema di accordo di collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano per la redazione del documento strategico “Lecco European Capital of Longevity Economy”.

Per la realizzazione del progetto il Comune potrà contare su un contributo regionale a fondo perduto di 120mila euro, assegnato da Regione Lombardia con una delibera del 29 ottobre. La somma sarà destinata a coprire i costi sostenuti e rendicontati dalla Fondazione Politecnico, mentre quest’ultima contribuirà con ulteriori 5mila euro di risorse proprie. A completare il quadro economico ci saranno 8mila euro, corrispondenti alla valorizzazione delle ore di lavoro del personale comunale già in servizio.

Il valore complessivo della collaborazione ammonta quindi a 133mila euro, senza ulteriori oneri per il bilancio comunale oltre al contributo finanziato interamente dalla Regione.

L’obiettivo è tradurre in azioni concrete la visione di sviluppo già individuata dall’Amministrazione, che vede nella longevity economy un’opportunità per connettere ricerca, innovazione, impresa, servizi, salute, ambiente, abitare, turismo e comunità. Non soltanto un tema legato all’invecchiamento della popolazione, dunque, ma un modello di crescita che guarda alle diverse generazioni e alle trasformazioni economiche e sociali del territorio.

Il Masterplan dovrà diventare uno strumento di indirizzo per le politiche urbanistiche, infrastrutturali, sociali ed economiche del Comune nel triennio 2027-2030, oltre a rappresentare un supporto per partecipare a future opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Il lavoro si inserisce anche nel percorso avviato per il riconoscimento della Zona di Innovazione e Sviluppo.

A illustrare la proposta in Giunta è stato il vicesindaco Carlo Piazza. La collaborazione non sarà una semplice commissione esterna: Comune e Fondazione lavoreranno insieme alla costruzione del documento, attraverso sessioni di redazione congiunta, momenti di confronto e verifiche delle proposte. Saranno coinvolti i diversi ambiti dell’Amministrazione, dall’urbanistica ai lavori pubblici e alla mobilità, dai servizi sociali allo sviluppo economico e al turismo, fino al patrimonio e alla programmazione.

Con l’approvazione dell’accordo, votato all’unanimità dalla Giunta, l’Amministrazione ha autorizzato anche la sottoscrizione e la presentazione a Regione Lombardia della richiesta formale del contributo, da trasmettere entro il 10 novembre. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile proprio per rispettare le scadenze regionali.