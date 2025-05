Lecco. Quasi 6 milioni investiti in opere pubbliche: ecco gli interventi

I fondi, dall’avanzo di amministrazione, serviranno per il teatro e il lungolago, ma anche per parco di Villa Gomes e gli attraversamenti pedonali

Alla Piccola si studia la possibilità di aprire un varco su via Ghislanzoni per il collegamento con il Politecnico

LECCO – Un ‘tesoretto’ di quasi 6 milioni di avanzo di amministrazione che sarà reinvestito in opere e interventi in città. Ad elencare cifre e destinazioni l’assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli e l’assessore Maria Sacchi durante la commissione congiunta I e II che si è svolta martedì.

Tra le principali ‘voci, 887.616 euro verranno utilizzati per la manutenzione straordinaria di fabbricati. “Verranno riqualificati il tabernacolo dei Bravi ad Acquate, l’area cani al Parco Belvedere, l’illuminazione del parco di via San Rocco a Maggianico ed anche quello del tratto di via Santo Stefano compreso tra gli orti e l’ingresso dei campi sportivi” ha detto l’assessore Sacchi.

580 mila euro saranno invece destinati al Teatro della Società dove sono in corso importanti lavori di riqualifica e restauro per renderlo di nuovo agibile dopo tanti anni (secondo il cronoprogramma il Teatro dovrebbe riaprire entro la fine del 2025). Nel dettaglio, 350 mila euro saranno utilizzati per il rifacimento della copertura del tetto: “Era stato rifatto 50 anni fa, le tegole inserite nella struttura metallica sono ammalorate e abbiamo deciso di intervenire con una modalità coibentata, già condivisa con la Soprintendenza” ha fatto sapere Sacchi. Altri 230 mila euro invece serviranno per l’acquisto delle nuove poltrone di platea e palchi e per il rifacimento della biglietteria e del guardaroba.

600 mila euro riguardano la manutenzione del verde urbano: 350 mila per la manutenzione straordinaria e 250 mila per realizzare un nuovo camminamento verso l’area giochi del Parco di Villa Gomes: “L’intervento è inserito in un più ampio progetto di riqualifica dell’intero parco – ha spegato l’assessore – l’area giochi verrà spostata nell’area più a sud e si rende necessario realizzare un nuovo percorso di collegamento. Il progetto prevede poi la sistemazione di tutti i camminamenti del parco, della fontana e dell’impianto di illuminazione”. Il progetto complessivo, come anticipato, verrà poi presentato in un’apposita commissione.

Altri 600 mila euro verranno destinati ai lavori sul lungolago, in particolare per il rifacimento della rete di scarico delle acque meteoriche e per la ciclabile che sarà realizzata a fianco del camminamento a lago. Una cifra altrettanto importante, 575 mila euro, sarà utilizzata per mettere in sicurezza una ventina di attraversamenti pedonali in città (l’elenco verrà presto definito e condiviso).

Tra le altre cifre ed interventi menzionati dall’assessore Sacchi, 100 mila euro per la Piccola dove è in corso un progetto di fattibilità tecnica ed economica per valutare la possibilità di creare un varco su via Ghislanzoni che colleghi l’area al vicino Politecnico. 191 mila euro stanziati per il consolidamento del muro del ninfeo della Biblioteca (qui il progetto definito dell’intervento è stato chiuso e inviato alla Soprintendenza per i pareri del caso). 40 mila euro per dotare i due nidi comunali di nuovi impianti elevatori per il servizio mensa. Poco più di 300 mila euro sono poi stati stanziati per il progetto di riqualificazione delle stazioni della funivia per i Piani d’Erna: “Questi fondi serviranno per coprire dei costi extra di lavori, relativi principalmente alla parte in quota, che avevano causato la revoca dell’appalto all’impresa che si era aggiudicata il bando lo scorso anno” ha ricordato Sacchi.