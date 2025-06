Lecco. Quattro nuovi patti di collaborazione per la cura dei beni comuni

I patti di collaborazione riguardano il parcheggio interrato di via Mattei e la manutenzione del verde in diversi angoli cittadini

Un rafforzamento del legame con i cittadini

LECCO – La Giunta comunale ha approvato quattro nuove proposte di patti di collaborazione presentate da soggetti privati, in conformità al “Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e l’Amministrazione”. Questo strumento permette ai cittadini impegnati di promuovere e realizzare iniziative di cura, recupero e rigenerazione di beni comuni, operando esclusivamente nell’interesse della città e dei suoi abitanti.

L’associazione culturale La città Odv ha assunto la gestione del piano interrato -1 del parcheggio di via Enrico Mattei, attualmente in fase di completamento dei lavori di ripristino dopo l’atto vandalico subito lo scorso luglio (impianto elettrico già realizzato e telecamere in fase di installazione).

L’associazione si impegna per cinque anni a mantenere pulita l’area, a tinteggiarla e a eseguire gli interventi di manutenzione necessari, assumendo il ruolo di custode del parcheggio e occupandosi dell’apertura e chiusura giornaliera nell’orario 7-20.

Il secondo e il terzo patto riguardano la manutenzione del verde: il primo riguarda l’area stradale della rotonda di via Belfiore, con fioriture stagionali, e l’aiuola in via Lamarmora, a cura del signor Ferdinando Monti della Minuterie 3M Srl; il secondo interessa l’isola spartitraffico di via Grandi e le due aiuole sempre in via Grandi, gestite dal signor Gregorio Samà della 3S Super Sama Store.

L’ultimo patto, anch’esso relativo alla manutenzione del verde, è stato proposto dalla signora Marilena Redaelli della Trattoria Corte Fiorina, che si impegnerà ad abbellire un tratto di via Bovara mediante la posa di due vasi con piante verdi e la cura dell’aiuola esistente, con fioriture e essenze arboree stagionali.