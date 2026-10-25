Lecco, quattro presidi delle forze dell’ordine in centro. Sopralluogo del sindaco

Boscagli e l’assessore Caterisano hanno verificato la situazione in piazza XX Settembre, piazza Garibaldi, alla stazione e alla Meridiana

Una giornata tranquilla e un centro frequentato da numerosi cittadini

LECCO – Il centro è frequentato, le piazze sono animate e le forze dell’ordine continuano a presidiare i punti più sensibili della città. È una Lecco tranquilla quella osservata nella giornata di sabato 24 ottobre dal sindaco Filippo Boscagli, che insieme all’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona la situazione sul fronte della sicurezza.

Quattro i presidi rimasti operativi: piazza XX Settembre, piazza Garibaldi, la zona della stazione ferroviaria e il centro commerciale La Meridiana. Luoghi particolarmente frequentati, dove la presenza degli operatori continua a essere visibile, seppure con modalità differenti rispetto al dispositivo straordinario messo in campo nei giorni scorsi.

Il sindaco ha riscontrato una giornata tranquilla, con numerose persone in giro per la città, valutando positivamente proprio questa modalità di vigilanza: una presenza fisica e riconoscibile delle forze dell’ordine, senza schieramenti in assetto antisommossa, capace di offrire un riferimento ai cittadini e trasmettere un segnale di attenzione e rassicurazione.

Un equilibrio tra controllo del territorio e normale frequentazione degli spazi pubblici, che assume un significato particolare alla luce della settimana appena trascorsa.

Martedì scorso, 20 ottobre, il centro di Lecco era stato infatti al centro di un’allerta per possibili disordini, dopo che sui social network, in particolare su TikTok e Telegram, avevano cominciato a circolare messaggi relativi a un presunto raduno di manifestanti previsto per le 16 in piazza XX Settembre. Le segnalazioni, arrivate sulla scia degli episodi di violenza verificatisi a Milano e in altre città, avevano alimentato un clima di crescente preoccupazione.

La situazione aveva spinto la Prefettura a convocare, già nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dalla quale era emersa la necessità di rafforzare l’attenzione sulle aree considerate più esposte.

Il giorno successivo, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale avevano presidiato diversi punti del capoluogo, dalle piazze del centro alla stazione e alla Meridiana, fino alle zone esterne ad alcuni istituti scolastici. Un dispiegamento particolarmente evidente soprattutto in piazza XX Settembre, indicata nei messaggi circolati online come possibile luogo di ritrovo.

A pesare sulla giornata, tuttavia, era stata soprattutto la paura. Nelle scuole superiori cittadine le assenze avevano raggiunto il 47%, pari a circa 3.300 studenti, mentre numerosi commercianti avevano scelto di tenere chiuse le proprie attività per precauzione, anche alla luce dell’invito alla prudenza diffuso da Confcommercio Lecco.

Nonostante i timori, la manifestazione annunciata non si era concretizzata e i disordini paventati non si erano verificati. In piazza XX Settembre si era invece presentato un gruppo di cittadini intenzionati a presidiare la zona, successivamente invitato dalla Digos a sciogliere l’assembramento non autorizzato.

All’indomani, il sindaco Boscagli aveva ringraziato pubblicamente le istituzioni e le forze dell’ordine per il lavoro svolto, definendo quella di martedì “una giornata mai vista prima” e sottolineando l’importanza della presenza degli operatori sul territorio.

L’attenzione alla sicurezza resta dunque elevata, ma il quadro osservato oggi è ben diverso. Nessuno schieramento straordinario, bensì quattro presidi mantenuti nei punti strategici della città, con l’obiettivo di garantire continuità alla vigilanza senza alimentare nuove preoccupazioni.

La scelta si inserisce in un’attività di controllo che l’Amministrazione comunale porta avanti anche attraverso sopralluoghi nelle aree maggiormente frequentate o oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Già nelle scorse settimane, il sindaco e l’assessore Caterisano avevano effettuato verifiche nei parchi cittadini e lungo l’Adda, accompagnati dalla Polizia Locale, per approfondire alcune situazioni segnalate dai residenti.

Il giro di oggi ha permesso di tornare a osservare direttamente il centro cittadino, in una giornata caratterizzata dalla normale presenza di persone tra negozi, vie e piazze.

È proprio questa l’immagine che emerge dal sopralluogo di sabato: una città che continua a essere presidiata, ma senza rinunciare alla propria quotidianità. Dopo i timori che avevano condizionato pesantemente la giornata di martedì, Lecco ritrova così il movimento del fine settimana, con le forze dell’ordine presenti nei luoghi più frequentati e un clima di sostanziale tranquillità.