Lecco. Quattro progetti GAL finanziati con 500mila euro da Regione Lombardia

Finanziamento per promuovere cooperazione, innovazione e sviluppo sostenibile nelle aree rurali e montane della provincia

Zamperini: “Investire nella cooperazione significa investire nel futuro delle nostre comunità”

LECCO – Con il finanziamento di 4.275.000 euro destinato ai progetti di “Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL”, Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a favore dello sviluppo delle aree rurali e montane, nell’ambito dell’intervento SRG06 del Piano Strategico della PAC.

In provincia di Lecco, quattro progetti finanziati vedono protagonista il GAL Parchi e Valli del Lecchese, per un investimento complessivo di 500mila euro, a conferma della qualità progettuale e della capacità del territorio di fare rete.

Nel dettaglio: 100mila euro per il progetto “Futurismo Sostenibile”, di cui il GAL Parchi e Valli del Lecchese è ente capofila; 50mila euro per il progetto “LEADER.IN – LEADER per l’INtegrazione dello sviluppo nelle aree rurali e interne”, come ente partner; 190mila euro per il progetto “OLIVÆ – Olivicoltura Multifunzionale e Cooperazione per lo Sviluppo”, come ente partner; 160mila euro per il progetto “FORESTLINK: Foreste, networking, comunità e innovazione”, come ente partner.

“La cooperazione tra i Gruppi di Azione Locale rappresenta uno strumento essenziale per affrontare in modo moderno ed efficace le grandi sfide delle nostre aree interne e montane – dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale lecchese e Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia – Sono territori che condividono criticità strutturali come lo spopolamento e l’elevato indice di vecchiaia, ma che vantano anche notevoli potenzialità. Questi progetti permettono di mettere in rete competenze, esperienze e soluzioni innovative, rafforzando la consapevolezza delle comunità locali e la loro capacità di promuovere sviluppo”.

“Un sentito ringraziamento all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, per l’attenzione e l’impegno costante a sostegno dei GAL lombardi, e al Presidente del GAL Parchi e Valli del Lecchese, Giacomo Camozzini, per la visione e la capacità di trasformare le opportunità regionali ed europee in progetti concreti per il nostro territorio” spiega Zamperini.

L’intervento SRG06 sostiene la preparazione e la realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato, promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dai GAL per: sviluppo del progetto; supporto e coordinamento; realizzazione delle attività comuni e locali.

“Investire nella cooperazione significa investire nel futuro delle nostre comunità – conclude Zamperini – Regione Lombardia conferma ancora una volta il suo impegno per uno sviluppo territoriale partecipativo, capace di valorizzare le identità locali e di offrire risposte concrete alle sfide economiche, sociali e ambientali”.