Lecco. Questa notte la pulizia straordinaria dei parcheggi: attenti ai divieti

Prima nottata di pulizie delle aree di parcheggio in città, ecco quali saranno interessate

Divieto di sosta per consentire le operazioni, da mezzanotte alle 6 della mattina

LECCO – Parte una nuova sperimentazione in città, quella delle pulizie straordinarie delle aree di sosta: gli interventi avverranno di notte e riguarderanno a turno tutte le 124 zone di parcheggio identificate da Comune e Silea e che saranno interessate, a partire da questa notte, dalle operazioni.

Il servizio avverrà spazzamento meccanizzato-combinato delle aree pubbliche di parcheggio presenti in città secondo un crono programma che individua 12 parcheggi ogni volta collocati in diversi rioni. La rotazione è stata voluta, spiegano dall’amministrazione comunale, per non penalizzare i cittadini residenti nella stessa area, che saranno interessate dagli interventi di pulizia con frequenza trimestrale, affinché possano trovare in altri parcheggi vicini un posteggio per i propri veicoli per la notte.

Il servizio, infatti. sarà svolto in orario notturno e comporta il divieto temporaneo di sosta nelle aree interessate dalla mezzanotte alle 6 del martedì.

Il primo gruppo di parcheggi interessato questa notte, tra lunedì 13 e martedì 14, comprende via Don Minzoni ad Acquate, via Santa Barbara a Belledo, via privata Monterotondo a Castello, viale Redipuglia a Germanedo, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio e piazza Mazzini in centro, via Al Lago a Maggianico, via Foscolo a Olate, via Amendola a Pescarenico e via Gorizia a Rancio.

La prossima settimana, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 marzo toccherà poi a piazza della Vittoria e corso Promessi sposi ad Acquate, via Galilei alla Bonacina, via Besonda Inferiore (Galli Ezio) al Caleotto, via Carlo Mauri a Castello, via Ugo Bartesaghi a Germanedo, via Parini a Lecco, via Elettrochimica a Maggianico, corso Carlo Alberto (Synlab) e via Fra Galdino a Pescarenico.

In programma nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo corso Giacomo Matteotti e via XI Febbraio a Castello, via Pietro Nava, via Sassi e via Porta a Lecco, via Dell’Isola a Pescarenico, via Gorizia e via Fumagalli a Rancio, viale Filippo Turati vi Capodistria e via Spirola a Santo Stefano.