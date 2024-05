Lecco, Renata Zuffi rieletta a capo del Coordinamento Agende 21

L’Assessora è stata rieletta dall’Assemblea dei soci, riunita a Bologna lo scorso 14 maggio

LECCO – Renata Zuffi, Assessora all’Ambiente, Trasporti, Mobilità e Pari Opportunità del Comune di Lecco, è stata riconfermata alla presidenza del Coordinamento Agende 21 locali italiane, associazione di Regioni ed enti locali e territoriali che da vent’anni promuove la cultura dello sviluppo sostenibile e ne valorizza le buone pratiche esistenti.

L’Assessora è stata rieletta dall’Assemblea dei soci, riunita a Bologna lo scorso 14 maggio intorno al tema della necessità di agire per la neutralità climatica. Alla rielezione ha fatto seguito la partecipazione, sempre il 14 maggio, al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS a Bologna e, in data 15 maggio, quella a Roma alla conferenza “Le città italiane per la Costituzione della Terra”.