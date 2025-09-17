Lecco rende omaggio a Cristiano Berlanda, pronto a rappresentare l’Italia in Arizona

L’atleta è attivamente impegnato anche nel sociale attraverso la fondazione “Cristiano Berlanda Sport per la Disabilità”

LECCO – Un incontro speciale si è svolto alla presenza del Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e dell’Assessore all’Educazione e allo Sport, Emanuele Torri, che hanno accolto il golfista paralimpico lecchese Cristiano Berlanda.

La prossima settimana, Berlanda rappresenterà l’Italia e la città di Lecco alla Phoenix Cup, conosciuta come la “Ryder Cup paralimpica”, in programma in Arizona a partire dal 21 settembre.

Berlanda sarà il primo italiano a entrare a far parte del Team Europa, che affronterà la squadra statunitense per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Scozia, sul celebre e storico campo di St. Andrews Old Course.

L’atleta è attivamente impegnato anche nel sociale attraverso la fondazione “Cristiano Berlanda Sport per la Disabilità”, che promuove progetti di inclusione e sostiene la pratica sportiva per persone con disabilità, sia nel territorio lecchese che a livello nazionale.