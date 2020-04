Lecco “resiste”, viaggio tra le immagini della città in quarantena

Tra le strade semi deserte del centro, c’è una comunità che continua a vivere

Una rassegna di immagini per raccontare Lecco nei difficili giorni del Coronavirus

LECCO – “La storia siamo noi” cantava Francesco De Gregori in uno dei suoi brani più noti, una citazione non a caso riproposta come titolo per una altrettanto famosa trasmissione di documentari della Rai, dedicata alle biografie dei personaggi che hanno cambiato i nostri tempi. La storia siamo noi ed è un momento storico quello che stiamo vivendo, “nessuno si senta escluso” scriveva il cantautore e non potrebbe essere diversamente.

L’epidemia ha stravolto la nostra quotidianità e mentre scorrono i giorni della quarantena c’è una città che deve continuare a vivere: è il commerciante di generi essenziali che ogni giorno alza la serranda del suo negozio, è il fattorino che consegna a domicilio, è il soccorritore che porta assistenza ai malati, è il poliziotto che vigila sul rispetto delle norme, è il genitore che si reca a fare la spesa.

Tra le strade quasi deserte di Lecco c’è una comunità che con coraggio prosegue, seppur trasformato, il suo presente. Momenti che, insieme alle paure e al dolore di questi giorni, speriamo possano al più presto diventare solo il ricordo di un tempo lontano. Immagini in ‘bianco e nero’ di un passato che, forse, ci saremo lasciati alle spalle.