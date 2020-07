Lecco. Riaprono le sale civiche comunali, ridotti i posti a sedere

Via Eremo, via Seminario e via Don Orione: riaprono le sale civiche del Comune

Posti ridotti per rispettare le misure anti-Coronavirus

LECCO – Dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria, da oggi è di nuovo possibile richiedere l’uso delle sale comunali per incontri, riunioni e iniziative varie. Lo fa sapere il comune di Lecco.

In attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza in vigore, e in particolare quella relativa al distanziamento fisico, il numero dei posti utilizzabile per ciascuna sala è ridotto a 40 posti nella sala riunioni del Centro civico “Sandro Pertini” di via dell’Eremo 28 al primo piano, 25 posti nella sala civica di via Seminario 39 e 20 posti nella sala civica di via don Orione 8.

Il concessionario, con il supporto del proprio referente per la sicurezza e la sorveglianza, è tenuto a rispettare e far rispettare le misure igieniche e di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.

È possibile richiedere l’utilizzo della sala attraverso istanza online, autenticandosi con il Sistema pubblico di Identità digitale (SPID), che vale anche in termini di sottoscrizione della domanda, oppure via mail agli indirizzi zona2@comune.lecco.it; zona3@comune.lecco.it o zona4@comune.lecco.it, compilando l’apposito modulo disponibile a questo collegamento. A seguire il richiedente riceverà l’ordinativo di pagamento e l’atto di concessione. Le tariffe sono invariate ed è consigliato eseguire il versamento almeno tre giorni prima dell’uso della sala civica.

Maggiori informazioni a questo collegamento.