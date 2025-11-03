Lecco, rifiuti abbandonati in via Campanella, ennesima segnalazione

LECCO – Riceviamo e pubblichiamio.

“Con grande rammarico per gli abitanti di via Campanella, ancora alle prese per la migliionesima volta con la spazzatura abbandonata. Dopo aver segnalato telefonicamente a alle competenze, la spazzatura e ancora li.

A due paesi e situata la chiesa di Sant’Antonio Abate in questi giorni si sono celebrate le quarant’ore, e la messa prefestiva per di Ognisanti e qualcuno si ferma per una prighiera personale o accendere una cradela, passando è impossibile non vedere…

Triste per chi ama il paese e le sue viuzze, che con tanta cura i nostri nonni e genitori pulivano, tenevano in ordine non solo dentro casa, ma anche fuori!

Ricordarsi di lasciare un pensiero nella bostina, da dare allo stradino per Natale: un segno di collaborazione.

Non so come definire: si chiamava dovere? Rispetto?

Forse si dovrebbe fare di più, intervenire diversamente?

Per favore aiutateci!”

C. M.