Lecco, rinasce l’area della Piccola: aperto il nuovo parco urbano

Trasformata l’area esterna con 50 nuovi alberi e il recupero dello storico granito di Corso Matteotti

Il sindaco Gattinoni: “Uno spazio da vivere e da scoprire: una grande opportunità per il territorio”

LECCO – È stato finalmente aperto il nuovo parco urbano realizzato a fianco degli ex magazzini ferroviari della Piccola. Per l’occasione sono state organizzate da Fattore Lecco, movimento civico nato a sostegno del sindaco Mauro Gattinoni, delle attività che hanno coinvolto sia adulti che bambini: dallo yoga ai laboratori di costruzioni e lettura sino ad un talk per conoscere meglio il nuovo spazio.

L’area esterna è stata completamente trasformata e rinata come spazio verde e accogliente con 50 alberi messe a dimora e diverse piante autoctone. Per il nuovo pavimento lungo il percorso pedonale sono state utilizzate le lastre di granito recuperate oltre dieci anni fa da Corso Matteotti.

Per Maria Sacchi, assessore ai lavori pubblici, che ha dialogato con Gerolomo Fazzini, capolista di Fattore Lecco e l’assessore al turismo Giovanni Cattaneo questo luogo è rinato ed è diventato uno spazio di incontro dove creare connessioni e fare comunità partendo dal vicino Politecnico.

Al talk hanno partecipato anche Alberto Fumagalli, fondatore del Nameless, e il rappresentate della Camera di Commercio Como-Lecco, Fabio Dadati. Per entrambi luoghi rigenerati come La Piccola rappresentano una grande opportunità per la città di Lecco per creare nuovi eventi che possono essere così organizzati e strutturati sul territorio realizzando una grande area congressi.

Presente anche il sindaco Mauro Gattinoni che ha commentato la bellezza del nuovo parco urbano della Piccola: “Abbiamo tolto solo ieri sera la paratie e vedere che si sta già riempiendo di gente per me è straordinario. Abbiamo a disposizione quasi 15mila metri quadri di spazio da poter utilizzare nel migliore nei modi. Abbiamo ribattezzato temporaneamente questo spazio Pala Lecco. Qui per esempio si potrebbe organizzare la festa di fine anno delle scuole o un concerto in caso di maltempo e tanti altri eventi”.

“Nel 2022 abbiamo approvato la costruzione di un tunnel dalla rotonda di via Amendola che arriva davanti al Parini. Questo permetterebbe di bypassare tutto l’ingorgo delle Meridiane. Poi si potrebbe creare un parcheggio interrato di due piani, stimato in 700 posti, che farebbe diventare la Piccola l’hub logistico migliore che Lecco potrebbe avere, facendo diventare la Piccola stessa il centro”.