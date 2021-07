Il Comune ha chiuso temporaneamente la passerella pedonale

Saldate le piastre e posato dell’asfalto per evitare pericoli ai passanti

LECCO – La passerella pedonale su via Amendola, che collega via Carlo Porta a via Don Guanella è stato chiusa in via precauzionale per controlli e lavori di manutenzione.

“Il problema è legato alle piastre in acciaio – spiega l’assessore comunale Maria Sacchi – che sono tutte saldate tra loro creando così un’unica piastra. Alcuni punti di saldatura sono però ‘saltati’ dando luogo a dei possibili inciampi”.



È stata fatta quindi intervenire la ditta 4emme, che sta già seguendo per il Comune le analisi su tutti i ponti cittadini. “Dal sopralluogo visivo è emerso che la passerella non presenta evidenti problemi che potrebbero incidere sulla staticità della stessa. Sì è pertanto prontamente intervenuti per saldare le piastre e si è provveduto a posare asfalto per colmare il dislivello tra parte asfaltata e piastre”.