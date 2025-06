Lecco. Ruota panoramica crollata per il maltempo, al via la perizia

Se non saranno riscontrate anomalie si procederà con il dissequestro dell’area

Confermata la Festa del Lago e della Montagna di questo week-end

LECCO – Incaricato quest’oggi dalla Procura il consulente tecnico che si occuperà di redigere la perizia sulla ruota panoramica crollata a seguito del forte maltempo che si è abbattuto su Lecco e provincia lo scorso sabato sera.

“Sarà valutato lo stato della ruota e degli spazi circostanti. La proprietà ha già avanzato istanza di dissequestro dell’area – spiega Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco – richiesta che potrà essere soddisfatta solo se il procuratore non ravviserà la necessità di procedere oltre nelle indagini. In ogni caso dovrebbe trattarsi di una procedura abbastanza rapida”.

A provocare il crollo della ruota panoramica vicino al Monumento ai Caduti una fortissima raffica di vento. Solo la prontezza del gestore nel far scendere i passeggeri ha fatto sì che l’evento non si trasformasse in tragedia.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale si è già mobilitata in vista del fine settimana che vedrà andare in scena la Festa del Lago e della Montagna, il cui momento culminante sarà lo scoppio dei fuochi d’artificio. “Manterremo tutte le iniziative in programma – rassicura il sindaco -. Due potranno essere gli scenari: nel primo, più favorevole ma poco probabile per questioni di tempistiche, la ruota panoramica sarà rimossa in tempo per la manifestazione (per quest’operazione serviranno due giorni qualora venisse revocato il sequestro). In caso contrario, realizzeremo un perimetro intorno alla ruota panoramica per rendere lo spazio più sicuro e non interferire con le migliaia di persone che transiteranno sul lungolago”.

Sul fronte cantieri invece, questi sono stati ripristinati già la sera stessa della tromba d’aria: “Non ci sono stati spostamenti e non si sono avuti danni particolari”, precisa Gattinoni. Dichiarazioni che fanno riflettere e rendono evidente come il crollo della ruota panoramica sia stato un episodio anomalo di cui il Comune di Lecco terrà conto nell’organizzare futuri eventi sul lungolago. “Daremo maggiori prescrizioni agli organizzatori di altre iniziative, come il Mercato Europeo”, conclude il sindaco.

Certamente le immagini di questa enorme giostra che si riversa a terra saranno difficili da dimenticare per i lecchesi e non solo, complice anche il video che sta girando in rete che riprende il cedimento della ruota.