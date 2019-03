Nel weekend prove gratuite e open day del corso di skateboard a Belledo

L’iniziativa degli amici del giovane Alex

LECCO – Sarà un weekend da un perdere per gli appassionati dello skateboad: sabato e domenica, ai giardini di Belledo in via Polvara, saranno realizzati corsi di skateboard e prove gratuite a cura dell’associazione Vibes ASD.

Si tratta di associazione creata da Andrea Gallo, Giovanni Nova, Filippo Licata e Simone Ventura e tutti gli amici di Alex Crippa, giovane lecchese scomparso a 21 anni in un tragico incidente stradale.

“L’associazione si contraddistingue nel promuovere attività e passioni ancora poco conosciute nel panorama italiano e soprattutto lecchese – spiegano i suoi fondatori – Partendo dalla diffusione dello skateboarding, passando poi alla giocoleria e arrivando a molto altro ancora. Vibes ha come scopo la creazione di un ambiente sano e costruttivo, basato sulle sensazioni che nascono naturali e caratterizzano la felicità di ciascuno. Valorizzando il territorio e le piccole e bellissime realtà che possiede il territorio lecchese. Dedicato ad Alex Crippa 33, un amico che credeva in tutto questo! La nostra Vibra positiva”.

Sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 14.00 si svolgerà l’openday del primo corso, con istruttori certificati, mentre altri atleti dello skate intratterranno il pubblico con le loro evoluzioni