Lecco, sabato in Piazza Garibaldi apre la pista di pattinaggio su ghiaccio

Anche quest’anno la pista sarà coperta, permettendo l’apertura anche in caso di maltempo

Fino al 25 gennaio

LECCO – La Pista di Pattinaggio XXL di Lecco inaugura ufficialmente sabato 15 novembre 2025 alle ore 15. Anche quest’anno la pista sarà coperta, permettendo l’apertura anche in caso di maltempo. Inoltre, è stato rinnovato il palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 25 gennaio 2026.

L’inaugurazione di sabato 15 novembre prende il via alle ore 15 con il taglio del nastro alla presenza di Giovanni Cattaneo, ’assessore all’Attrattività Turistica e a seguire un’esibizione di pattinatori e pattinatrici professionisti accompagnati dalle voci della Free Gospel Band. “Siamo felici di tornare a Lecco con la nostra pista di pattinaggio, una delle più grandi del territorio lombardo – afferma Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – e di offrire alla città un luogo di incontro e divertimento durante il periodo invernale. Anche quest’anno, oltre alla possibilità di pattinare, abbiamo previsto un calendario di appuntamenti che animeranno Piazza Garibaldi con momenti di condivisione per cittadini e turisti”.

La pista su ghiaccio di piazza Garibaldi è pronta ad accogliere grandi e piccoli con la sua struttura professionale di circa 800 metri quadrati. Negli ultimi anni l’impianto è stato ulteriormente migliorato con una copertura completa, nuovi addobbi natalizi e un sistema di illuminazione a LED di ultima generazione, che crea giochi di luce suggestivi e garantisce al tempo stesso maggiore efficienza e sostenibilità energetica. Tra le novità degli ultimi anni c’è anche un ledwall integrato all’interno della pista, dove i pattinatori possono rivedere le proprie evoluzioni grazie a una GoPro messa a disposizione dai gestori.

Anche quest’anno la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi proporrà una ricca programmazione di eventi. Le date e i dettagli del calendario saranno comunicati nel corso dell’inaugurazione ufficiale e nei giorni successivi, con appuntamenti che accompagneranno la città per tutto il periodo delle festività invernali.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta da sabato 15 novembre 2025 a domenica 25 gennaio 2026 con i seguenti orari 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da sabato 15 novembre 2025 a domenica 25 gennaio 2026 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23.

Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.