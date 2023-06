Lecco. Sacchi rossi, un lettore segnala: “Troppi rifiuti abbandonati a Pescarenico”

E poi ci ritroviamo il rione pieno di sacchi neri, bianchi, blu, gialli con dentro rifiuti a caso, con tanto di bellissima etichetta di Silea con scritto ‘hai sbagliato sacco’, abbandonati per giorni. Poi a un certo punto passa lo spazzino e carica tutto.

Ora mi chiedo per quale motivo io che pago la tari regolarmente, pure aumentata, devo andare a prendere i sacchi rossi, rischiare di prendere una multa etc etc ed essere pure punito con l’aumento della tariffa, quando mi sarebbe molto più facile non pagare niente, prendere un qualsiasi sacco nero, metterci rifiuti a caso, portarli davanti alla casa del vicino e fregarmene altamente.

La situazione fotografata è visibile sulla via principale ogni sabato mattina. Possibile che non si riescano a individuare i ‘colpevoli’? Mi sono venuti i nervi quando, oltre a tutto quello descritto, mi sono trovato il sabato mattina il mio sacco rosso non raccolto con scritto ‘troppo pesante’. C’era dentro la sabbietta del gatto. La prossima volta la metto in un sacco nero e la porto lì insieme agli altri, invece di caricarmela in macchina e portarla in discarica”.