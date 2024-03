Lecco. Scomparsa di Giovanni Leoni, il cordoglio del Comune: “Notizia terribile”

LECCO – Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Leoni, detto Gianni.

Fondatore nel 1985 dell’Associazione onlus La Goccia, nata con l’intento di favorire il tempo libero delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ha poi promosso la nascita del Coordinamento Handicap, del progetto “Lecco per tutti” per l’eliminazione delle barriere architettoniche e della rete degli Amministratori di sostegno. Per queste ragioni il Comune di Lecco gli ha riconosciuto nel 2018 la Civica Benemerenza “San Nicolò d’Oro”.