Lecco, scomparso il cane Zack nella zona dei Piani d’Erna: l’appello del proprietario

LECCO – Un lettore ha inviato alla nostra redazione un appello per la scomparsa del proprio cane, Zack, un Setter Inglese maschio, bianco con macchie marroni, smarrito nella zona dei Piani d’Erna, nei pressi del Rifugio Bar Milani.

Il cane si è allontanato sabato 26 ottobre, poco prima di mezzogiorno, mentre si trovava in passeggiata con la madre del proprietario. L’ultimo avvistamento certo risale proprio a quei momenti, nei pressi del rifugio.

Zack è un animale molto socievole, abituato a stare slegato durante le passeggiate. “Si avvicina facilmente alle persone e non è aggressivo”, spiega il proprietario, che ha già avvisato i rifugi della zona e alcuni cacciatori locali nella speranza di ricevere segnalazioni.

Al momento non ci sono avvistamenti, ma la ricerca prosegue con l’aiuto di chi frequenta i sentieri e la zona montana sopra Lecco.

Chiunque avesse informazioni o avvistasse il cane è invitato a contattare il numero 377.432 7735. Ogni segnalazione può essere utile per riportare Zack a casa.