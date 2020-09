Lecco. Scuole e trasporti: le accortezze da rispettare

Il Comune di Lecco si appella al buonsenso dei cittadini

“Evitate di parcheggiare le auto nei pressi delle scuole”

LECCO – In occasione della riapertura delle scuole il Comune di Lecco raccomanda di adoperare comportamenti consapevoli e consiglia a tutti coloro i quali non si avvarranno dei mezzi pubblici, che restano la soluzione di trasporto privilegiata, accanto al Piedibus, di evitare di parcheggiare il proprio veicolo privato nei pressi delle strutture scolastiche, preferendo parcheggi più distanti e percorrendo gli ultimi tratti a piedi, per evitare ingorghi di autovetture di fronte alle scuole e garantire un inizio in sicurezza, anche da questo punto di vista, delle lezioni scolastiche.

Se da un lato per qualche giorno proseguirà il cantiere in via Belfiore, necessario al rinnovo della rete del gas nel tratto interessato dal medesimo, dall’altro il Comune di Lecco ricorda anche la possibilità di utilizzare i piani interrati gratuiti del parcheggio del Centro Meridiana, aperti dalle 7:30, a tutti coloro i quali gravitano attorno all’asse scolastico di via XI Febbraio e scuole superiori adiacenti il Caleotto.

“L’appello è a un uso il più possibile responsabile del mezzo privato nei casi in cui non sia possibile una mobilità alternativa, Piedibus compreso, che in questa fase rappresenta la soluzione più compatibile con le esigenze di sicurezza quantomai stringenti di questa fase” concludono dal Comune.