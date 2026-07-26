Lecco. Settimana prossima chiusura stradale a Maggianico

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio verranno effettuati gli interventi di riasfaltatura del manto stradale in via Puccini

Lavori in corso la mattina dalle 8:30 alle 14

LECCO – Il comune di Lecco segnala che la prossima settimana a Maggianico, in via Giacomo Puccini, verranno eseguiti gli interventi di ripristino del manto stradale, a seguito dei lavori di posa della fibra ottica già effettuati.

Per questo motivo sarà istituito il divieto di transito veicolare nel tratto della via compreso tra corso Bergamo e via Scarlatti dalle 8.30 alle 14 di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio.

Al seguente link il provvedimento viabilistico numero 165 del 21 luglio 2026.