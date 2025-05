Lecco si mobilita per la Tanzania: una serata per Sister Island

Sabato 7 giugno dalle 18 alle 22 all’Oratorio di Bonacina

La fondatrice Francesca Micheli racconta il progetto in Tanzania: raccolta fondi e consegna di un’ambulanza

LECCO -All’oratorio di Bonacina la solidarietà si prepara a diventare protagonista di una serata speciale. Sabato 7 giugno, dalle 18:00 alle 22:00, i svolgerà un evento benefico a sostegno di Sister Island, progetto attivo in Tanzania. “Save the Date” questo il titolo della serata pensata per avvicinare la comunità locale a una causa concreta: il futuro scolastico dei bambini di un piccolo villaggio africano.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Amici Lecco, dal Gruppo Amici del Venerdì e dal Soccorso Bellanese, con il coinvolgimento dei gruppi Alpini del territorio. L’appuntamento promette non solo testimonianze toccanti e momenti di condivisione, ma anche un gesto concreto: la consegna ufficiale di un’ambulanza, dono del Soccorso Bellanese, destinata a migliorare le condizioni sanitarie nella zona.

Fulcro dell’incontro sarà la testimonianza di Francesca Micheli, fondatrice di Sister Island, che racconterà in prima persona il percorso, le sfide e le speranze del progetto. In programma anche intrattenimento musicale, a sottolineare il clima conviviale dell’evento.

Chi parteciperà contribuirà alla costruzione di aule didattiche, di una cucina attrezzata e refettorio, alloggi per insegnanti, uffici amministrativi e magazzini per materiali scolastici: una vera e propria infrastruttura scolastica che possa garantire un’educazione dignitosa e continuativa ai bambini della scuola primaria locale.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Giuseppe Preda al numero 334 9635909 o via email all’indirizzo predabeppe@gmail.com.