Lecco si prepara a S. Nicolò, il prevosto: “Valorizziamo il giorno della festa”

Il 6 dicembre ‘cuore’ della festa del patrono di Lecco, San Nicolò

Le iniziative in programma. Nuovo allestimento per la cappella dedicata al santo

LECCO – Non solo una ricorrenza religiosa ma una festa per tutti i lecchesi: il 6 dicembre Lecco celebrerà San Nicolò e anche quest’anno Parrocchia e Comune hanno realizzato diverse iniziative per rendere omaggio al patrono della città.

Se lo scorso anno erano stati organizzati più eventi nelle giornate prossime alla festività, “in questa occasione abbiamo voluto valorizzare in particolare il giorno della festa – spiega il prevosto mons. Davide Milani – il 6 dicembre rappresenterà il cuore delle celebrazioni, sottolineando il valore di questa giornata per la città”.

La Messa solenne dedicata al Santo, in passato officiata la domenica seguente la festività alla presenza delle autorità cittadine, quest’anno si terrà il giorno stesso di S. Nicolò, alle 18.30, celebrata dal prevosto insieme a tutti i sacerdoti delle parrocchie cittadine e ad altri religiosi che in passato hanno prestato servizio nel capoluogo manzoniano.

A mezzogiorno dello stesso venerdì, all’oratorio sarà offerto un pranzo agli anziani e ai bisognosi, un’occasione per vivere insieme un momento di comunità. Nel pomeriggio, invece, sempre all’oratorio, sono previsti giochi per i ragazzi. La sera, dalle 21, la Basilica ospiterà uno spettacolo teatrale e un approfondimento sull’Annunciazione, dedicato all’opera di Tintoretto che da giovedì sarà esposta a Palazzo delle Paure.

“Concentrare le iniziative il 6 dicembre è un modo per colmare di significati il giorno stesso della ricorrenza del santo patrono. E’ un percorso che abbiamo iniziato nel 2018 e quest’anno si è andati oltre con tanti momenti di incontro per la cittadinanza” ha sottolineato il sindaco Virginio Brivio.

Non mancherà la consegna delle tradizionali Mele di San Nicolò che si svolgerà giovedì mattina per coinvolgere gli alunni, essendo le scuole chiuse nella giornata del 6 dicembre

In occasione della festa del patrono inoltre, sarà inaugurato (venerdì alle 18) il nuovo allestimento della cappella di San Nicolò, all’interno della Basilica, dopo i recenti interventi di restauro del quadro e di una tavola dedicate al santo.

Infine, domenica, la celebrazione civile con la consegna delle benemerenze civiche a cinque meritevoli personalità e associazioni cittadine: Emilia Spreafico, don Agostino Butturini, Stefano Vimercati, l’associazione Gruppo Amici Lecco e il Gruppo Astrofili Deep Space. L’appuntamento è alle 16 di domenica in sala Don Ticozzi.