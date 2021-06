Il 17 luglio sarà la volta della notte bianca. E poi eventi alla Piccola e nella zona di Erna

“Ripartiamo dalla cultura come elemento di coesione, crescita sociale e rilancio economico”

LECCO – “Oggi è una giornata di ripartenza: la cultura deve essere elemento di coesione e crescita sociale perciò presentiamo un calendario estivo ricco di eventi, rivolto a cittadini e turisti, che oltre al centro città coinvolgeranno anche i rioni”.

L’assessore alla cultura e vice sindaco di Lecco Simona Piazza ha mostrato tutto il suo entusiasmo per un calendario di appuntamenti culturali che non guardano solo alla rinascita post pandemia ma anche a una ripresa e a un nuovo slancio economico: “Senza la sinergia di enti, associazioni, Politecnico di Lecco, Ltm, dello sponsor Acel Energie e del lavoro degli uffici tutto questo non sarebbe possibile. Un programma che parla ai lecchesi ma anche ai turisti che non hanno più scuse per non venire a Lecco”.

Iniziative promosse dall’amministrazione comunale, molte in collaborazione con realtà del territorio, eventi realizzati tra i rioni e il centro città, per una produzione culturale che coinvolgerà persone di tutte le età senza mai dimenticare le norme di sicurezza anti covid: “In piazza Garibaldi è già stato montato il nuovo palco di proprietà dell’amministrazione comunale, un palco modulabile che si potrà portare anche fuori dal centro città”.

Lecco Jazz Festival (dal 16 giugno), festival del Lago e della Montagna con i fuochi d’artificio la sera del 27 giugno, spettacoli teatrali, sport e outdoor, cinema in piazza, la notte bianca il 17 luglio, un maxi schermo alla Piccola per vedere gli Europei di calcio e poi tutti i festival organizzati da associazioni con cui si incroceranno gli eventi del comune, l’elenco è veramente veramente lungo…

“Vogliamo che i cittadini passano trascorrere del tempo all’aria aperta sfruttando le tre piattaforme di cui spesso abbiamo parlato: lungolago, Piccola e Piani d’Erna – ha detto l’assessore Giovanni Cattaneo -. Eventi che guardano anche ai turisti che invitiamo a Lecco e possono essere elemento essenziale per la nostra economia. E’ l’inizio di una sperimentazione, ma per realizzare tutto questo saremo chiamati a uscire un po’ dalla nostra zona di confort e servirà la collaborazione di tutti i cittadini”.

Tra le iniziative da sottolineare quelle organizzate dagli assessori Emanuele Torri (sport) e Emanuele Manzoni (servizi sociali): la prima in programma domenica 4 luglio che attraverso l’associazione di Alex Zanardi sarà dedicata al movimento paralimpico; la seconda (dall’8 al 12 luglio) vedrà La Piccola ospitare pizza dell’Innominato, un importante laboratorio sulla giustizia riparativa.

Entusiasta anche il prorettore del Politecnico di Milano-Polo di Lecco Manuela Grecchi: “Siamo dirimpettai della Piccola e ben venga qualsiasi attività viene fatta su quell’area – ha detto -. Quando si affrontano aree così complesse e importanti serve il coinvolgimento e far vedere subito ai cittadini cosa può diventare quello spazio. L’aspettativa sulla Piccola è enorme perché è una parte importante del centro città. Al Politecnico, poi, ci sono diversi studenti fuorisede che arrivano da tutto il mondo, sono ospiti e cittadini, amano Lecco e non bisogna dimenticare che diventeranno i nostri ambasciatori nel mondo”.

“Una collaborazione che si è rafforzata nel tempo – ha detto Marco Canzi, presidente di Acsm-Agam in rappresentanza del partner Acel Energie -. La nostra caratteristica è quella di essere vicini al territorio, è il nostro elemento distintivo perché noi nasciamo e cresciamo all’interno dei territori dove operiamo e a questi territori vogliamo ritornare qualcosa. Apprezzo molto la varietà di questo programma e ci uniamo volentieri a tutte queste attività perché siano un volano per la ripartenza”.

Area eventi La Piccola

In collaborazione con LTM verrà allestito il maxischermo per vedere le partite della

nazionale italiana agli europei di calcio in programma nelle prossime settimane:

accesso solo su prenotazione (fb.com/nottimagiche2021) nel rispetto delle norme anti-covid, prima partita Turchia-Italia giovedì 11 giugno ore 21. Possibilità di usufruire della

cucina allestita intorno all’area del maxischermo, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca

promossa da Telethon.

Seguiranno venti giorni di nuove proposte nello spazio di via Amendola: esordio con il

villaggio sportivo “Piccola Playgroud” da giovedì 1 luglio a sabato 3 luglio. Inaugurazione la sera di mercoledì 30 giugno con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero” con il giornalista Federico Buffa. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Polo di Lecco del Politecnico di Milano con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle iniziative della città e potenziare il dialogo tra il Camplus e l’area antistante dell’ex scalo merci.

La settimana successiva, dall’8 al 12 luglio, La Piccola ospiterà Piazza dell’Innominato, punto di ascolto e incontro di alcune esperienze di giustizia riparativa, terreno su cui Lecco rappresenta un importante laboratorio a livello nazionale. All’interno di questa esperienza ci sarà spazio per un’eccezionale performance acrobatica, sabato 10 luglio con l’anteprima del festival “Con la testa all’insù”, che andrà in scena nel mese di agosto con appuntamenti sia sul lungolago sia nell’area La Piccola. Ultimo appuntamento – dal 30 luglio al 1° agosto – in concomitanza con la seconda edizione del Lecco Film Fest, La Piccola ospiterà il Lecco Food Experience.

Piattaforma Erna

Tre importanti novità anche per la promozione della fascia di media montagna: ogni

venerdì sera alle ore 21, dal 19 giugno al 23 luglio, drive in presso il piazzale della

funivia di Erna. Accesso all’area del parcheggio fino ad esaurimento dei posti. Un nuovo appuntamento per chiunque desideri vivere un’esperienza di camminata in ambienti sicuri, attraverso sentieri accessibili anche a persone disabili, con il coinvolgimento di associazioni sportive e culturali lecchesi. È la prima edizione di Lecco ama la montagna, evento in programma sabato 10 e domenica 11 luglio lungo il sentiero Rotary: un week-end denso di proposte enogastronomiche, di attività per il benessere psico-fisico e tante iniziative per scoprire non solo i prati, i boschi e i sentieri a pochi minuti dalla città ma anche i prodotti della cucina locale e la collaborazione tra associazioni pronte ad accogliere turisti e appassionati dalle altre provincie lombarde. Un’attenzione particolare è stata riservata ai ragazzi e agli adolescenti, particolarmente colpiti dall’isolamento e dalla solitudine, con la proposta di tornei e l’utilizzo di attrezzature dedicate: nasce così il programma Lecco Family Outdoor, con due iniziative, la prima ai Resinelli domenica 18 luglio, la seconda ai Piani d’Erna domenica 25 luglio.

Biblioteca, sistema museale e notte bianca

Nutrito anche il programma degli eventi promossi dal Sistema Museale Urbano Lecchese: accanto alle mostre in programma in Torre Viscontea, a Palazzo delle Paure e sul lungolago da giugno fino a fine settembre, il Sistema promuove visite guidate, anche a Villa Manzoni e laboratori. Sabato 17 luglio spazio alla notte bianca, con l’apertura straordinaria fino alle ore 23 dei Poli museali cittadini e numerosi eventi in città. Non mancheranno durante questo periodo estivo le conferenze di approfondimento e gli appuntamenti di divulgazione scientifica del Planetario civico, oltre che alle numerose apprezzate letture per bambini, ai mercatini di libri usati della Biblioteca civica. Previste anche due importanti inaugurazioni museali: venerdì 27 agosto a Palazzo

Belgiojoso inaugurazione del Percorso Multisensoriale “Please Touch Me” e venerdì

24 settembre al Politecnico è prevista l’inaugurazione de “L’Archivio Tecnico della ditta Badoni: un patrimonio culturale nazionale”, un nuovo Polo archivistico del Si.M.U.L.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESTIVI 2021

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DEL SISTEMA MUSEALE