Lecco si prepara al Natale: lavori in corso per la pista di pattinaggio

Dal 29 novembre si torna a pattinare sul ghiaccio

Al lavoro in piazza Garibaldi per l’allestimento della struttura

LECCO – L’anno scorso si erano contati qualcosa come 25 mila ingressi e, dopo il risultato record, il comune di Lecco ha deciso di riportare a Lecco la pista di pattinaggio sul ghiaccio per allietare le feste natalizie di Lecchesi e turisti. Sono cominciati i lavori in piazza Garibaldi per una struttura che, anche quest’anno, sarà extra large: oltre 650 metri quadrati di superficie per garantire a tutti il divertimento.

Non cambia nemmeno la gestione della pista affidata a Luna Service. La pista sarà attiva dal 29 novembre al 10 febbraio. Nei prossimi giorni verranno presentati tutti i particolari e il calendario degli eventi legati alla tradizionale iniziativa che, anche quest’anno, il Comune di Lecco ha voluto portare in città. Gli appassionati possono cominciare ad affilare le lame dei pattini perché tra pochi giorni apre i battenti una delle attrazioni più amate da grandi e piccini.