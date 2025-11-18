Lecco si prepara al Natale: sabato si accendono le luci in centro città

In questi giorni sono iniziate le operazioni di posa delle luminarie

LECCO – In questi giorni, nelle vie del centro città, sono iniziate le operazioni di posa delle luminarie che, grazie al contributo dei commercianti, abbelliranno le vie di Lecco in occasione del Natale. Nelle piazze del centro torneranno anche le proiezioni luminose a cura degli Amici di Lecco che si accenderanno sabato 22 novembre alle 17.

In piazza Garibaldi è già stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre sono confermati anche l’albero parlante in Piazza Cermenati, dove ci sarà anche il Mercatino Natalizio organizzato con Fiva Confcommercio, e il libro parlante davanti alla Torre Viscontea.