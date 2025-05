Lecco si prepara al passaggio del Giro d’Italia: un giovedì in ‘rosa’ tra festa e divieti

Domani la 18^ tappa della gara che transiterà da Lecco

Oggi, invece, l’arrivo a Bormio dopo il mitico Mortirolo

LECCO – Mancano ormai poche ore a uno degli appuntamenti più attesi di questa primavera: giovedì 29 maggio il Giro d’Italia 2025 passerà da Lecco, portando con sé entusiasmo, colori e inevitabili modifiche alla viabilità. La 18^ tappa, da Morbegno a Cesano Maderno (144 km e 1.800 metri di dislivello), attraverserà il cuore della città, offrendo a cittadini e appassionati l’occasione di vedere da vicino i protagonisti della celebre carovana rosa.

Dopo la durissima giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, che vedrà i corridori affrontare le pendenze del Passo del Tonale e del tanto temuto quanto mitico Mortirolo nella tappa da San Michele all’Adige-Bormio, la tappa lecchese, con l’attraversamento di tutta la Valsassina e della città, sarà decisamente più “scorrevole”. Una frazione di trasferimento con qualche asperità iniziale e poi circa 60 chilometri pianeggianti, disegnati su strade largamente rettilinee, ma non prive di insidie, soprattutto nei centri abitati.

“Coprifuoco rosa” e viabilità modificata: cosa cambia a Lecco

Per garantire lo svolgimento in sicurezza del passaggio dei ciclisti, il Comune di Lecco di concerto con la Prefettura ha predisposto un piano straordinario della viabilità. Il cosiddetto “coprifuoco rosa” scatterà ufficialmente alle ore 13 e durerà fino alle 16, coinvolgendo la maggior parte delle arterie cittadine. “Il Giro dividerà in due la città – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni – e, come da protocollo, le strade verranno chiuse circa due ore e mezza prima del transito della corsa”.

Il tracciato lecchese, dopo il passaggio in Valsassina, prevede l’ingresso dalla vecchia strada Lecco-Ballabio e un lungo percorso urbano: corso Monte Ortigara, corso Monte San Gabriele, corso San Michele del Carso, corso Monte Santo, corso Matteotti, via Tonale, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, largo Caleotto, via Amendola, via Digione, viale Dante, piazza Manzoni, viale della Costituzione, via Leonardo da Vinci e, infine, il ponte Kennedy. In vista dell’evento, anche le scuole cittadine di ogni ordine e grado cesseranno l’attività didattica alle ore 12.

Una città ‘in rosa’: evento in piazza Manzoni

Non solo limitazioni: l’arrivo del Giro sarà anche una grande occasione di festa per la città. Il cuore dell’intrattenimento sarà piazza Manzoni, dove a partire dalle 14 andrà in scena il coloratissimo spettacolo della Carovana pubblicitaria, con musica, gadget e animazione per grandi e piccoli.

Un momento di orgoglio per Lecco

Non è la prima volta che la città manzoniana vede passare la Carovana Rosa del Giro d’Italia. Indimenticabile il 2012 quando i Piani Resinelli furono protagonisti dell’arrivo di tappa con l’eroica vittoria di Matteo Rabottini. Ultima volta del Giro d’Italia con passaggio dalla Valsassina verso Lecco risale invece al 1989.

Anche il passaggio di domani, giovedì, rappresenta un’occasione preziosa per rilanciare l’immagine turistica e sportiva del territorio. Ai cittadini si raccomanda di organizzare in anticipo gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Per chi vorrà godersi lo spettacolo dal vivo, invece, l’invito è quello di arrivare con un po’ di anticipo, possibilmente a piedi o in bicicletta, e di lasciarsi travolgere dall’energia di una giornata che tingerà di rosa l’intera città.