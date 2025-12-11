Un’iniziativa per promuovere la pace, la partecipazione e il senso di comunità

Appuntamento a sabato 13 dicembre

LECCO – In un momento in cui il dialogo e la solidarietà diventano sempre più preziosi, il gruppo scout Agesci Lecco 3, insieme alla cittadinanza, organizza la “Staffetta di Pace”: un incontro comunitario dedicato alla condivisione, al confronto e alla promozione di una cultura di pace. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Carità (Caritas) di Lecco, in via San Nicolò 9.

“L’iniziativa nasce dal desiderio di riunire le diverse realtà del territorio che quotidianamente lavorano per un mondo più giusto e solidale” spiegano gli organizzatori. Durante il pomeriggio saranno presenti gli stand delle associazioni aderenti alla Staffetta: Tavola Lecchese per la Pace, ANPI Lecco, Emergency Nord Adda, Il Coraggio della Pace.Disarma, AVIS Provinciale di Lecco, GIT Banca Etica Lecco e RETE RADIE’ RESCH Lecco, oltre al MASCI di Lecco, con cui sarà condivisa la Luce della Pace da Betlemme, simbolo di speranza e unità.

“Ringraziamo tutte le associazioni che hanno deciso di partecipare con il proprio contributo. Come Scout riteniamo fondamentale promuovere la Pace in maniera comunitaria, partendo dal territorio di cui siamo parte attiva attraverso il nostro servizio educativo. Sarà un momento di condivisione e confronto, durante il quale porteremo anche la Luce della Pace da Betlemme, simbolo di speranza e unità, grazie alla collaborazione con il MASCI di Lecco” dichiara Pietro Radaelli, Capo Gruppo Agesci Lecco 3.

“Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscere realtà positive del territorio e sentirsi parte di una comunità che crede nella pace e nel cambiamento. Si consiglia di portare un lumino per accogliere la Luce e una tazza per partecipare insieme a un semplice rinfresco” concludono gli organizzatori.