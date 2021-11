Lecco. Si prepara la pista di ghiaccio in piazza, aprirà il 20 novembre

Lavori di allestimento della pista di pattinaggio

Aprirà da sabato 20 novembre in piazza Garibaldi

LECCO – Sono partiti questa mattina, mercoledì, i lavori di allestimento della pista di ghiaccio che anche questo inverno sarà disponibile per le feste di Natale in città.

L’inaugurazione è prevista per sabato 20 novembre.

Come lo scorso anno, la pista di pattinaggio sarà al centro anche di alcuni eventi a tema natalizio durante le festività. Prezzi e orari di apertura saranno comunicati nei prossimi giorni.

In arrivo anche l’albero di Natale che da ormai diversi anni trova spazio all’angolo di Piazza Garibaldi e via Nazario Sauro. L’abete, da quanto si apprende, in questione sarà più alto dei suoi predecessori.