Lecco si tinge di blu per l’autismo: una giornata di incontri, laboratori e teatro con “InAUT”

In tanti al convegno di sabato mattina

La giornata si concluderà con uno spettacolo teatrale al Pertini

LECCO – Una giornata ricca di eventi, incontri e riflessioni dedicata alla neurodivergenza, in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, promossa da Asst Lecco in collaborazione con diverse realtà associative del territorio.

Il sabato si è aperto al Politecnico di Lecco con il convegno “IN AUT – Progetti condivisi per l’autismo sul nostro territorio”. In tanti si sono riuniti nell’Aula Magna del Politecnico dove, dopo i saluti istituzionali del direttore di Asst Lecco, Marco Trivelli, e di Monica Pozzi, in rappresentanza della Prorettrice del Politecnico, si sono alternati gli interventi di esperti, educatori e progettisti del sociale che hanno parlato dell’evoluzione del progetto InAUT Lecco, dei luoghi di vita e spazi sociali per le persone autistiche, ma anche di esperienze concrete come “Io sono un Maker”, un’iniziativa che coniuga inclusione e creatività all’interno dell’università.

“Qualsiasi successo o insuccesso è legato a persone – il commento del dg Trivelli – ringrazio chi si sta impegnando, in primis il dottor Ottaviano Martinelli e la dottoressa Grazia Giana, mettendoci qualcosa di sé. Il movimento sull’autismo sta interessando particolarmente la città di Lecco, ne andiamo particolarmente orgogliosi e speriamo di portare avanti questo progetto significativo all’insegna dell’inclusione e della sensibilizzazione”.

Particolarmente significativo l’intervento “L’autismo (NON) va in vacanza”, con spunti su come rendere accessibile e serena l’esperienza turistica alle famiglie. A chiudere, una riflessione su come progettare spazi neuroinclusivi e un momento dedicato alle associazioni attive sul territorio, tra cui Autismo Lecco, Illumina di Blu, Brianza Autistica e la rete nazionale In&Aut Festival.

La giornata è poi proseguita con un laboratorio per adulti che si è svolto sempre al Politecnico, dal titolo “Luoghi comuni o luoghi sicuri?”, pensato e condotto da persone autistiche del collettivo Brianza Autistica. Un’occasione per riflettere sugli stereotipi che ancora condizionano la percezione dell’autismo e per trasformare il pregiudizio in comprensione.

La giornata si concluderà questa sera alle 21.00 all’Auditorium “Pertini” di Lecco con lo spettacolo teatrale “Fratelli in fuga – Storia di Lollo e Michi” della compagnia Santibriganti Teatro. Un racconto delicato e intenso sul rapporto tra due fratelli, uno dei quali nello spettro autistico, che scoprono la forza del loro legame durante un’avventura notturna piena di emozioni. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.