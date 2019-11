Lecco si veste di Natale, che meraviglia le proiezioni in centro!

Accese da questo pomeriggio le proiezioni natalizie nelle piazze del centro Lecco

Un incanto le luci di Natale, l’iniziativa di Amici di Lecco per la città

LECCO – Bellissimo, una meraviglia: difficile trattenere lo stupore nel vedere la città così bella nella sua veste natalizia, decorata dalle luci proiettate sugli storici edifici delle piazze del centro.

E’ il regalo offerto alla città dagli Amici di Lecco, un gruppo di imprenditori del territorio che hanno deciso di unirsi per omaggiare il capoluogo con questa iniziativa dedicata alle prossime festività.

Sabato pomeriggio, dopo una piccola cerimonia, animata dalle musiche della Filarmonica Giuseppe Verdi, e il taglio del nastro, “Luci su Lecco” (progetto coordinato da Maria Elisa Anghileri) si è accesa ufficialmente insieme ai proiettori.

Le decorazioni animate illuminano sia piazza XX Settembre che piazza Cermenati. Uno spettacolo che ha lasciato tutti a bocca aperta e naso all’insù. Nel frattempo si sono accese anche le luminarie per le vie del centro, grazie al contributo dei commercianti, e per la prima volta anche sul lungolago con una scritta “manzoniana” ad accompagnare passeggiatori e automobilisti nel loro passaggio.

Peccati: “Sarà un Natale bellissimo”

Antonio Peccati, presidente di Amici di Lecco, ha ringraziato gli imprenditori che “con generosità ed entusiasmo hanno aderito a questa idea. Ogni anno gli Amici di Lecco faranno un regalo alla città e chissà il prossimo quale sarà”.

“Il secondo ringraziamento – ha proseguito Peccati – lo rivolgiamo al Comune che ha dato un grande aiuto affinché questa iniziativa potesse realizzarsi. Il terzo ringraziamento è per i tecnici e tutte le persone che hanno lavorato, anche la scorsa notte, nei preparativi”.

“Grazie alla neonata associazione – è intervenuto il sindaco Virginio Brivio – per aver voluto da subito qualificare la propria opera nel periodo natalizio, che è quel momento in cui abbiamo tutti voglia di relazioni. Fare luce su questa voglia di stare insieme è un obiettivo importante”

“E’ veramente una cosa nuova per la città – ha ribadito il vicesindaco Francesca Bonacina – e non è stato semplice, non impossibile ma ha richiesto tanto impegno affinché si potesse dare il meglio per questo evento”.

“La cosa più bella – ha concluso Peccati – è vedere lo stupore sui volti dei bambini, la vera festa è proprio per loro e questo sarà un Natale sicuramente bellissimo”.

Amici di Lecco

L’associazione Amici di Lecco è composta da 18 imprenditori (ma le iscrizioni sono aperte): Eufrasio Anghileri, Andrea Beri, Maria Bonaiti, Natale Castagna, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Renato Mariani, Luca Arturo Montanelli, Daniele Nava, Antonio Peccati, Alberto Pedretti, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Antonio Tirelli, Paolo Valassi

