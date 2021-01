La gattina è scappata da un condominio di via Fabio Filzi

LECCO – Scomparsa dallo scorso 18 gennaio 2021 una gattina di 3 mesi, Lulù, scappata da un condominio di via Fabio Filzi, nel rione di Acquate, in zona Iperal. La padrona ha lanciato un appello, anche via social, per cercare di ritrovarla. Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero 3338748014. “Per favore aiutateci a ritrovarla, grazie mille per la aiuto”.