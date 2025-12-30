Lecco snodo olimpico: Regione finanzia i servizi straordinari di Polizia

Regione Lombardia riconosce a Provincia e Comune di Lecco un contributo complessivo di 155.000 euro

“Il territorio di Lecco rivestirà un ruolo strategico fondamentale”, ha spiegato l’assessore Romano La Russa

LECCO – Più controlli sulle strade, una presenza rafforzata della Polizia locale e un coordinamento strutturato con Prefettura e Forze dell’ordine: la provincia di Lecco si prepara al periodo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un piano straordinario di sicurezza stradale e viabilistica. È questo il perimetro dell’accordo di collaborazione approvato dalla Giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che coinvolge Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco, individuato come ente capofila.

L’intesa prevede servizi straordinari di Polizia locale estesi all’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo e prevenzione durante il periodo olimpico. Per l’attuazione del progetto, Regione Lombardia riconosce a Provincia e Comune di Lecco un contributo complessivo di 155.000 euro, destinato a coprire le spese per il personale di Polizia locale impiegato nei servizi aggiuntivi.

Nel dettaglio, le attività saranno inserite nei dispositivi di intervento predisposti dalla Prefettura e raccordati con le Forze dell’ordine. I servizi mireranno a garantire la fluidità della circolazione lungo le tratte considerate più critiche, a gestire in modo efficace eventuali deviazioni dalla SS36 in caso di chiusure o limitazioni e a rafforzare la presenza operativa degli agenti nei punti sensibili del territorio provinciale.

Un ruolo centrale, secondo la Regione, sarà svolto dalle infrastrutture lecchesi, destinate a sostenere gran parte dei flussi di traffico legati agli spostamenti olimpici. “Il territorio di Lecco e della sua provincia rivestirà un ruolo strategico fondamentale durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – ha spiegato l’assessore regionale La Russa – Gli spostamenti da e verso i siti olimpici della provincia di Sondrio e Milano avverranno infatti quasi esclusivamente attraversando le infrastrutture lecchesi. Per questo riteniamo indispensabile rafforzare i controlli e i servizi di prevenzione, per garantire maggiore sicurezza stradale e viabilistica a Lecco e in tutta la provincia durante il periodo olimpico”.

Nel suo intervento, l’assessore ha voluto anche sottolineare il contributo operativo degli enti locali e degli operatori coinvolti: “Un ringraziamento sentito va alle Polizie locali coinvolte, che con professionalità e impegno lavoreranno per tutelare la sicurezza di cittadini, atleti, turisti e visitatori”.

La delibera regionale che formalizza l’accordo è stata approvata nei giorni scorsi, mentre l’attivazione dei servizi è prevista in concomitanza con il periodo olimpico del 2026, quando il sistema viabilistico lecchese sarà chiamato a sostenere un carico straordinario di traffico e mobilità.